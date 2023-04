EL director del Clot, el ex director de Cáritas y la pedánea de Carrús son los "titulares" que deja la lista de Compromís per Elx, que se ha hecho pública 24 horas después de la presentación de su candidatura, este miércoles, ante la junta electoral. La formación ha presentado hoy los nombres de ocho de los integrantes de la lista, que se suman a Esther Díez, candidata a la Alcaldía, Marian Campello, número 2, y Felip Sànchez, número 3, pero no ha dado a conocer qué orden ocuparán estos. "Se conocerá en unos días", han explicado desde la formación, que guarda cartas para ir dando sorpresas y mantener la expectación. Compromís per Elx cuenta con dos ediles actualmente, Díez y Sànchez, pero en el anterior mandato eran cuatro concejales.

La formación ha asegurado que "ha integrado en su candidatura para las elecciones municipales a personas representativas de distintos sectores de la sociedad ilicitana con el objetivo de sumar la experiencia de mujeres y hombres con amplio bagaje en su trayectoria profesional y social". Clot de Galvany En este sentido, entre las diferentes incorporaciones, cabe destacar la de Juan Carlos Aranda, director conservador del Clot de Galvany desde 2005. Precisamente Aranda, licenciado en Biología, participó desde los años 70 en la defensa y recuperación del paraje y a partir de los años 90 pasó a formar parte de los expertos encargados de su recuperación. Además es coordinador del área de Sostenibilidad del Ajuntament d’Elx y socio fundador de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA). También forma parte de esta lista electoral Dionís Penyarroja, médico de familia desde hace 31 años en el centro de salud de Altabix. Además de su destacado trabajo en la sanidad pública, Penyarroja fue director de Cáritas Elche hasta el año 2009 y es, a su vez, representante sindical por parte de Comisiones Obreras. Igualdad y Diversidad En la candidatura se suma también Matilde Baño, responsable de la Oficina de Cultura, Igualdad y Diversidad de la UMHE, y actual alcaldesa pedánea de la partida de Carrús. Baño, licenciada en Traducción e Interpretación y graduada en Ciencias Políticas y Gestión Pública, es también responsable de la Oficina de Lenguas en la Universidad ilicitana y representante sindical de Comisiones Obreras. Al mismo tiempo, forma parte de la lista electoral de Compromís per Elx Teresa Donet. Es trabajadora de la unidad de hospitalización domiciliaria del Hospital General Universitario de Elche, por lo que desarrolla desde hace décadas un trabajo de cuidados en el ámbito comunitario en barrios y pedanías. Es también representante sindical de Comisiones Obreras. Arquitecto Otra de las incorporaciones es la del arquitecto ilicitano Francisco Pomares, licenciado por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster en Arquitectura en la Universidad de Australia del Sur. Pomares ha desarrollado parte de su carrera profesional en Suecia y Países Bajos y actualmente dirige su estudio en Elche, donde realiza trabajos de transformación urbana. Ha recibido el segundo premio Europan 12 por su proyecto de masterplan urbano de la ciudad de Rouen (Francia) y consiguió la beca de arquitectura Arquia en 2012. Medio rural A la candidatura se suma también Assumpció Boix, docente en Pedagogía y Educación Social en la UNED de Elche, maestra durante 24 años y orientadora otros 12, además de miembro del sindicato STEPV. Vecina de la partida de Atzavares, es activista en campos como la defensa del medio rural, la protección del valenciano y la justicia social. Abogada Por su parte, Kheira García es abogada y graduada también en Administración y Dirección de Empresas. Actualmente, cursa el máster de Igualdad y Género en el ámbito público y privado. Fue alcaldesa pedánea de Torrellano Baix entre 2015 y 2017, año en el que renunció a este puesto por motivos laborales. En estos momentos ejerce como letrada de banca y es representante sindical por UGT. Asimismo, ejerce labores de voluntariado en la prisión de Fontcalent, en la Fundación Obra Mercedaria en el ámbito de la violencia de género, así como en la formación de familias de acogida. Otra de las incorporaciones destacadas es la de Vicent Ripoll, maestro jubilado en distintos centros educativos del municipio y participante del movimiento sindical de oposición al régimen franquista. Ripoll es actualmente miembro de la Federación de Jubilados de Comisiones Obreras y socio fundador de El Tempir. Incorporaciones En este sentido, la candidata a la Alcaldía, Esther Díez, ha asegurado que "estamos muy satisfechos de contar con estas incorporaciones en nuestra candidatura, porque son personas que han realizado grandes aportaciones a sus ámbitos profesionales y, además, tienen una fuerte implicación en la vida social del municipio, que es precisamente la forma que tenemos de entender la política en Compromís, con esta conexión con los movimientos ciudadanos y trabajo de base”. "Se trata de personas referentes en la defensa de lo público, del feminismo, del ecologismo; mujeres y hombres comprometidos con el bienestar colectivo que, a través del activismo, contribuyen a diario al Elche más justo, inclusivo y verde que defendemos", ha indicado Díez, quien ha añadido que "para nuestra formación es un orgullo contar con su presencia en la candidatura y con su colaboración en el desarrollo de las políticas públicas que impulsamos desde Compromís".