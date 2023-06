Conseguir una cita para pasar la obligatoria Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se ha convertido en una misión imposible en algunas localidades de la provincia donde hay una de las estaciones que desde febrero gestiona la empresa pública Sitval (Sociedad Valenciana de ITV) tras la reversión llevada a cabo por la Generalitat a finales de febrero.

En la nueva web habilitada para poder gestionar la cita previa (sitval.com) algunas de las estaciones de servicio de la provincia tienen agotados todos los horarios ya no solo de junio, también de julio y en la mayoría no se puede pedir aún una hora en agosto. Es el caso de Elche, Benidorm u Ondara.

En otras, el usuario que no tenga la urgencia de pasar la ITV inmediatamente puede encontrar un hueco en julio. En el lado opuesto se encuentran las estaciones de ITV de la Vega Baja, tanto en Orihuela y Torrevieja, como en Pilar de la Horadada y en Redován, es factible concertar una cita, incluso, esta misma semana.

El teléfono suena y suena...

El colapso para lograr una cita para la ITV ha provocado la queja de los usuarios de las zonas afectadas que se muestran muy molestos por la imposibilidad de concertar un horario en los próximos meses. Ya no solo a través de la página web habilitada por la empresa pública de la Conselleria de Economía, también es imposible que un operador coja el teléfono habilitado por Sitval para obtener una cita para cualquiera de las estaciones ITV de la Comunidad Valenciana.

Este diario ha comprobado, en varios momentos del día, que tras llamar al número de Sitval para pedir cita previa (960 88 22 00) solo se escucha una breve locución que recuerda que se puede solicitar hora para pasar la ITV en la web, y tras asegurar la misma que en «breves momentos le atenderemos» pasan y pasan los minutos sin que nadie responsa al otro lado del auricular. Una situación desesperante para quien necesite pasar la ITV y evitar una cuantiosa multa por no tenerla o llevarla caducada.

El anterior número que se dispuso tras la reversión de las ITV hace tres meses, un 900 gratuito, ya no está disponible, como ha podido comprobar este diario.

"Desesperante"

«Tengo que pasar la ITV el 30 de julio y llevo intentando encontrar cita desde mayo, que entonces no me dejaba pedir la cita en julio al no estar habilitado aún ese mes, pero cuando ha llegado junio y han habilitado julio todos los horarios están ocupados», explica Francisco, un conductor de Elche afectado por el colapso de citas previas en la estación ITV de la capital del Baix Vinalopó. «Ni el teléfono lo cogen nunca, es desesperante», lamenta este usuario que, finalmente, se ha visto obligado a pedir cita previa en la ITV de Novelda, donde ha podido encontrar un hueco libre el 25 de julio.

Es lo que están haciendo otros conductores, acudir a otras estaciones de ITV, a veces a decenas de kilómetros de su localidad, donde sí hay horarios disponibles. Es el caso de las de la Vega Baja, tanto en Orihuela y Torrevieja, como en Pilar de la Horadada y Redován, tienen abiertas citas, incluso, esta misma semana. También en Villena.

En Alicante no hay cita previa antes de un mes, para el 12 de julio, lo mismo que sucede en Alcoy. En Novelda sí se encuentra algún hueco desde el 5 de julio, dentro de tres semanas.

La situación de colapso, no obstante, se repite en otras estaciones para pasar la ITV, como la de Benidorm, donde es imposible pasarla en junio o julio. En este caso sí se ha habilitado la opción de poder pedir hora en agosto, con varios horarios disponibles. En Ondara tampoco los vehículos de la Marina Alta lograrán hacerse con una preciada cita ni en junio ni en julio.

La misma suerte corren las ITV móviles que Sitval puso en marcha hace tres semanas tras tener que cerrar en febrero con el proceso de reversión por la negativa de las concesionarias a ceder los equipos. Ni en Calp, ni en El Campello ni en Santa Pola se puede pedir cita por internet para junio o julio. Están agotadas.

Así que solo queda armarse de paciencia y acudir a una de las estaciones que sí tienen horario previo disponible o arriesgarse a ir sin cita a una de las estaciones colapsadas.