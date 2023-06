La línea del AVE de Elche y Orihuela inicia la temporada alta sin refuerzos de trenes y algunos incluso más lentos

Cuando se puso en marcha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en febrero de 2020 parte de la línea del AVE (Alta Velocidad Española) hasta Elche y Orihuela se dijo que habría que esperar hasta la inauguración de la estación de Murcia para que tuviera sentido y hubiera un servicio sólido, con un mayor número de frecuencias y de velocidad que supusieran un plus turístico y de mejora de la conexión ferroviaria.

Pero, cuando el pasado mes de diciembre el Rey llegó a la estación del Carmen, en la capital de la Región, se acabaron todas las excusas para que el Gobierno, que ha invertido alrededor de 1.900 millones de euros en el proyecto no diera un espaldarazo definitivo y cumpliera sus promesas y objetivos. La realidad, seis meses más tarde de dicha puesta en servicio, y con la llegada del verano esta semana y el inicio de la temporada alta la próxima, es que a Elche, Orihuela y Murcia llegan menos trenes que cuando se inauguró en el crudo invierno de 2022 por Felipe VI y, además, algunos son más lentos que entonces.

También las frecuencias han empeorado porque, por ejemplo no hay trenes durante 17 horas los fines de semana, desde las 14 horas a las 9 del día siguiente.

¿Fracaso?

Es difícil no hablar de fracaso pero la línea Atocha o Chamartín con Murcia no está funcionando como se prometió y las campañas iniciales con billetes baratos (de las que se excluyeron a los destinatarios de Elche y Orihuela porque el AVE a sus estaciones llegaba desde hacía casi dos años) no parece que hayan servicio para nada, aunque Renfe no ha dado datos del número de pasajeros desde la puesta en marcha, pero cuando la frecuencia y la velocidad baja y se buscan o mantienen paradas intermedias para rentabilizar el servicio, no hay que dar muchas explicaciones.

El único dato referente al funcionamiento se dio a conocer cuando aún no se había inaugurado la estación murciana y cada día solo bajaban o subían, como media, un centenar de personas a los trenes de la que entonces era la línea. La capacidad de un solo AVE supera de media los 350 pasajeros.

Playas

Aquellos que vieron Elche y Orihuela como paradas del turismo hacía las playas del sur de la provincia, caso de Torrevieja, que dieran sentido, por ejemplo, a colocar el apeadero ilicitano en mitad de la nada, en la partida de Matola, pero pegada a la autovía y a la autopista hasta Torrevieja-Pilar de la Horadada-Cartagena, con un servicio de autobús de mínimos, se encuentran hoy en día que el 1 de julio habrá once trenes en total que pasarán por la línea (cinco en dirección a Madrid) cuando esta arrancó con un total de 13. En definitiva, se han perdido dos, pero es que además se ha pasado de los ocho rápidos, aquellos que invertían el trayecto en un máximo de tres horas, a solo cinco. Los otros seis están trufados de paradas cuando se unen a la línea desde Alicante, con la que comparte parte del trazado.

Lo único que ha conseguido tanto Elche como Orihuela es que la Región de Murcia no hayan logrado eliminarlas como paradas, lo que era un objetivo de la comunidad vecina para rentabilizar el trayecto en tren hasta la Capital de España y que no siguiera siendo un suplicio de más de cuatro horas. La posición de los alcaldes, días antes de la puesta en marcha del servicio, que el Gobierno prometió en Murcia con una cadencia de ocho trenes rápidos diarios, permitió frenar en seco la posibilidad.

Un tercio que la capital

En cambio, la línea de Alicante ofrece para ese mismo día 1 de julio hasta 27-29 convoyes, según el día, entre ambas direcciones; es decir prácticamente se triplica el enlace para todos aquellos madrileños que tienen en la Costa Blanca su destino turístico. Y tienen trenes a todas horas, alguno incluso, parará después en Elche y en Orihuela.