Una tortuga marina puso 78 huevos en la playa de Arenales del Sol hace tan solo dos semanas. No fue un caso aislado, sino el sexto que contabilizaba el Instituto Oceanográfico en toda la Comunidad Valenciana a lo largo del pasado mes de junio. Y se espera que haya más.

Para sensibilizar a la población de que las playas ilicitanas son una zona donde estos animales vienen cada vez más a desovar, debido al cambio climático, el Ayuntamiento de Elche ha instalado carpas en las playas con una exposición que informa de la problemática ambiental y de conservación de estas tortugas.

La iniciativa cuenta con el apoyo de informadores encargados de acercar a los bañistas la forma de proceder en el caso de encontrarse con un ejemplar en tierra un nido o alguna huella que pueda indicar que esté cerca.

La acción informativa se desarrollará a lo largo mes de julio y agosto (sólo la primera quincena), dos veces por semana, en horario de 10 a 13 horas, en playas del paraje natural municipal del Clot de Galvany (El Altet, Arenales del Sol y Carabassí) y de La Marina (El Pinet, La Marina y el Rebollo).

Se trata del tercer año que el Ayuntamiento pone en marcha una campaña de concienciación en el litoral ilicitano, sin embargo, este verano con las carpas «damos un paso más para que los usuarios de las playas conozcan la situación de la tortuga boba y aprendan a convivir con esta realidad», explicó el edil de Medio Ambiente, Juan de Dios Navarro. Aprovechando la iniciativa, el nuevo equipo de gobierno va a realizar encuestas de valoración de las playas para conocer de cerca la opinión de los usuarios sobre su valor ambiental y de ocio.

¿Qué hacer?

Entre los consejos que se lanzan ante la presencia de una tortuga, los especialistas indican que hay que llamar al 112 y procurar que el ejemplar no sea consciente de que hay humanos que la pueden molestar. Para ello hay que mantenerse a unos de 30 metros de distancia, permanecer en silencio, no hacer fotos con flash ni encender luces, no hay que ponerse en su campo de visión y evitar que se pisen las huellas para que no se borren.