El Ayuntamiento de Elche podría perder como mínimo cinco millones de euros de ayudas europeas por el retraso en ejecutar obras subvencionadas con los fondos Edusi (Estrategia Urbana Sostenible) concedidas en 2017. Entre ellas, el Palacio de Deportes Adaptado de Carrús, la reforma del Paseo de Germanías, la regeneración de la fachada de Carrús Este o el centro social de San Antón. Es la cifra que este martes ha desvelado el edil de Estategia Municipal, Francisco Soler, quien ha reprochado la herencia que el equipo de gobierno de PP y de Vox va a recibir del anterior ejecutivo local de PSOE y Compromís porque a esos cinco millones que se dejarán de ingresar y que tendrán que asumir las arcas municipales hay que sumar el sobrecoste de obras como la del polideportivo que pasará a costar de 7 millones de euros a más de 12 millones.

A 31 de diciembre de este año, la fecha límite que marca Europa para tener acabados los proyectos, "van a estar sin ejecutar 10 millones de euros, un tercio de lo que fue aprobado al Ayuntamiento de Elche hace seis años", ha advertido el concejal. Elche fue el municipio que más dinero captó de la Comunitat Valenciana, junto a València y de los que más fondos recibió de todo el país. Logró una inyección de 15 millones de euros que implicó que las arcas municipales desembolsaran una cantidad similar para ejecutar proyectos entre 2017 y 2023 propuestos por el Ayuntamiento.

A cinco meses para que acabe el plazo que marcó la convocatoria para tener ejecutadas las actuaciones, la fotografía que ha ofrecido el concejal del área, en su primera comparecencia, es que ha habido 47 contratos y 28 proyectos dentro de esta estrategia Dusi. Sin embargo, Francisco Soler ha reprochado que, en esta cuenta atrás para que finalice el tiempo límite, haya proyectos que a día de hoy ni están ejecutados y lo que es peor ni adjudicados.

Y no solo eso, el edil popular también ha echado la vista más atrás y ha advertido de que un año después de que se le concedieran los fondos al Ayuntamiento (diciembre de 2018) el equipo de gobierno tan solo había concretado en qué iba a invertir 7 millones de euros de los 30 que tenía que materializar. Tres años después, según el titular de Estrategia Municipal, en febrero de 2020, el Ayuntamiento había especificado en qué se iba a gastar solo 15 millones, la mitad de lo que se había aprobado.

Entre las cosas que más le ha "chirriado" al nuevo ejecutivo local es que con la obra qué más va a costar al Ayuntamiento, el Palacio de Deportes, transcurrieran tres años desde que se sacó a concurso público la redacción del proyecto (2020) hasta que se licitaran los trabajos (2023). "Llama la atención que en el pliego para la ejecución del Pabellón se establezcan 14 meses para la obra. En el momento en el que se licitó se sabía con creces que no se iba a acabar la obra y que se iba a perder la subvención", ha afeado Soler, así como el alto sobrecoste que ha sufrido el inmueble y que van a tenerlo que asumir las arcas municipales.

Sobre el resto de proyectos, el Ayuntamiento ha informado de que las obras de rehabilitación del Paseo de Germanías comenzarán tras el verano con un coste de 1,1 millones de euros y se prevé un déficit de 900.000 euros. En el caso del centro social de San Antón las obras ya se han adjudicado y empezarán en septiembre. En este sentido, se prevé un déficit de un millón de euros ya que no se va a poder certificar ni un 20% a fecha de 31 de diciembre. Además, existen otros proyectos de eficiencia energética de 1,5 millones de euros que aún no tienen inicio de obra, según el equipo de gobierno.

Pedir una prórroga

Para evitar que esos cinco millones de euros se pierdan, el edil de Estrategia Municipal ha anunciado que "acudirán a donde haga falta" para conseguir una prórroga, como los socialistas han reivindicado a través de una moción que irá al pleno del lunes. Sin embargo, no confían en que esta baza pueda dar resultados. "No es previsible que se puedan prorrogar. No conocemos a ningún municipio que se la hayan concedido", ha dicho Soler, quien ha aprovechado para recriminar a los anteriores responsables municipales que no pidieran la prórroga para el Pabellón de Deportes sabiendo que se iba a perder la ayuda. "Al menos hubiera servido para ganar más tiempo", ha añadido.