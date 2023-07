Elche ha vuelto a dar ejemplo. Una decena de niños que residen en el campamento de refugiados de Tindouf (Argelia) van a pasar el verano en la ciudad con familias de acogida. Son más de 30 años los que la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui tiene en marcha el programa de «Vacaciones en Paz» para traer a la ciudad a pequeños de entre 7 a 12 años que durante el resto del año viven con lo mínimo.

Durante dos meses de verano, los chavales se convierten en uno más de la familia sin que el idioma sea una barrera. «Los gestos lo dicen todo. Es una experiencia única con la que aprenden ellos y sobre todo nosotros», explican parejas que están inmersas en esta iniciativa.

Los menores permanecerán en Elche hasta la primera semana de septiembre, un período de tiempo en el que podrán disfrutar de excursiones y las escuelas de verano municipales, además todos ellos pasarán revisiones médicas realizadas por profesionales voluntarios.

Los ilicitanos que les brindan esta oportunidad única les abren, como describió este martes la presidenta del colectivo, Ángela Carrillo, su casa, su corazón y su bolsillo. Así lo señaló durante la recepción de estos niños en el Ayuntamiento de Elche presidida por el alcalde, Pablo Ruz, cuya familia años atrás estuvo implicada en este programa de acogida, tal y como recordó y valoró la portavoz de la asociación.

Reclamo

El acto institucional celebrado en el salón de plenos se convirtió no solo en una muestra de agradecimiento a los voluntarios que dan cobijo a estos niños durante el verano, sino también en una nueva oportunidad para reivindicar un Sahara libre.

«La causa saharaui es tan justa que tiene simpatizantes en todos los partidos políticos», aseguró Carrillo, quien también afirmó que todos los alcaldes han estado a la altura «a pesar de los grandes errores políticos que se cometen» en alusión al giro que dio el Gobierno central sobre el conflicto del pueblo saharaui ocupado por Marruecos.

Acto seguido, la portavoz del colectivo lanzó un aviso y aseguró que «va a vigilar que todo lo que se haga por el pueblo saharaui sea lo más justo posible».

Tras sus palabras, el alcalde popular dio la bienvenida a los pequeños, junto a la edil de Coooperación Celia Lastra y a la concejal de Familia, Aurora Rodil. El primer edil les mostró su férreo compromiso con «la justicia y la libertad del pueblo saharaui» y aseguró que ellos nunca les van a abandonar.

A la recepción también asistió la portavoz de Compromís, Esther Díez, cuyo partido que se ha mostrado muy comprometido con la causa saharaui, además de haber reivindicado la responsabilidad histórica que tiene el Gobierno de España con una colonia que fue española a la hora de velar de manera especial para que se protejan los derechos humanos en este territorio.

Por su parte, el grupo municipal del PSOE que no asistió al acto aseguró que no tuvo constancia del mismo y que la no invitación a la recepción se debió a un error del gabinete de protocolo del Ayuntamiento. «Los socialistas de Elche reafirmamos nuestro compromiso y apoyo con el programa Vacaciones en paz y con el pueblo saharaui».