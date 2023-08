Un menor de 17 años fue atropellado la madrugada del viernes en el incidente más importante registrado por la Policía Local en las últimas horas en las Fiestas de Agosto de Elche. Los hechos ocurrieron en la calle Francisco Vicente Rodríguez y de la investigación se ha hecho cargo el equipo de Atestados de la Policía Local, que espera lograr identificar al autor. Según los testigos presenciales, los hechos ocurrieron sobre un paso de peatones y el turismo implicado circulaba a gran velocidad.

El menor circulaba por la citada vía con unos amigos. Tras el atropello, el conductor no se detuvo, "prosiguió su marcha sin detenerse, dejando al menor con lesiones graves", se explica en el Atestado. El menor fue trasladado al Hospital, aunque no se ha facilitado parte sobre su estado. No fue esa la única incidencia relacionada con el tráfico pues un menor de 17 años fue identificado por los agentes el miércoles por la noche cuando circulaban con documentación falsificada. El vehículo era propiedad de su padre.

Alcohol y drogas

Por lo que se refiere a las actas de la Policía Local de las Fiestas, los agentes pusieron más de un centenar, concretamente 103, la noche del jueves, por consumo de alcohol en la vía pública, principalmente por botellón. De este modo y desde que comenzaron los actos patronales son más de 400 las multas impuestas por los agentes, que pueden llegar a una cuantía máxima, según la gravedad del caso, de hasta 300 euros. Igualmente, se pusieron otras 29 sanciones por consumo de sustancias estupefacientes.

Conflicto en un negocio

La Policía Local también reseña como hecho destacable lo ocurrido pasadas las cuatro y media de la madrugada de ayer en un negocio de comidas rápida. Los agentes fueron advertidos por la seguridad privada del establecimiento, situado en las inmediaciones de la barraca, en las que se les solicitaba ayuda para el desalojo del mismo, "por encontrarse decenas de jóvenes alterando el orden en su interior, que se negaban a abandonar el local", explican los agentes. Finalmente, el desalojo se llevó a cabo con la intervención del equipo operativo de seguridad.

Aforo máximo en la barraca

A medida que avanzas las fiestas, la Policía Local está detectando un aumento de personas, lo que ha llegado a obligar a los agentes, en los conciertos gratuitos, a impedir el paso de más personas al alcanzarse el aforo máximo. "Los asistentes al concierto gratuito del miércoles comenzaron a congregarse en las inmediaciones desde primeras horas de la tarde, siendo canalizado el público a través de la calzada norte de la avenida de la universidad, cortándose al tráfico, conforme al dispositivo de entrada previsto para garantizar la seguridad del flujo de acceso.

Respecto a la pasada noche, el público acudió igualmente en masa a la Barraca, donde, una vez finalizado el concierto, esta vez de pago, se experimentó un incremento de personal, siendo necesario el corte del acceso al recinto para poder garantizar el cumplimiento del aforo máximo permitido y la seguridad de los asistentes, además del corte del tráfico en la avenida de la universidad que se viene realizando, debido a la congregación de personas en las inmediaciones de la Barraca".

En cualquier caso se destaca que "a pesar del elevado número de personas en la zona de ocio, no se han protagonizado incidentes destacables, presumiblemente por el despliegue de los distintos efectivos de la Policía Local, habitual en situaciones de congregaciones multitudinaria de personas y, por tanto, con el que se viene trabajando estos días de disfrute de nuestras fiestas patronales". Concretamente, el dispositivo específico de seguridad ha estado conformado por los grupos y unidades especializadas en control de masas e intervenciones de seguridad y orden público, denominadas Equipos Operativos de Seguridad (EOS), Grupo de Apoyo a Operaciones (GAO), Unidad Canina (UCAN K9), equipo motorista LOBOS de la Brigada Nocturna de Seguridad, y la Unidad de Medios Aéreos (UMAE), contribuyendo ésta última a dar cobertura aérea con sus drones; dispositivo específico que también cuenta con el apoyo del servicio ordinario.