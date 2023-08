«El Ayuntamiento no puede poner trabas a quien trabaja para las fiestas»

Han pasado dos días del colofón festero y sigue metida en el Ayuntamiento sin vacaciones. Tiene mucha necesidad de agradecer al equipo de su Concejalía de Festejos tanto esfuerzo.

¿Cómo se ven las fiestas desde el otro lado?

No tienen nada que ver. Ahora tengo la responsabilidad de no fallar al mundo festero del que he formado parte tantos años. Todas las reivindicaciones que hemos tenido están ahora en mi mano resolverlas. No tengo excusas de no resolver la problemática por la que pasan para cualquier acto.

¿A qué se refiere?

Hay muchas trabas por parte de la administración. Durante años les ponían las cosas muy difíciles a los entes festeros para hacer actos o espectáculos en la calle. En eso fue en lo primero que me puse con los técnicos y la solución no era tan difícil; de hecho, en estas fiestas se han solventado cosas básicas que no se entendía cómo...

...Póngame un ejemplo.

Un boletín de la luz para hacer en su recinto festero cualquier acto. Antes había que solicitarlo al Ayuntamiento y contratar un electricista, cuando el Ayuntamiento tiene capacidad para suministrar el boletín. Ellos están haciendo un atractivo para la ciudad, fiestas para nuestros vecinos y sus barrios y tenemos que ayudarlos. No es comprensible que además de todos los actos: música, iluminación,... además el Ayuntamiento les ponga trabas.

Y a qué reivindicaciones se refería que ahora hace suyas.

Facilitar las cosas a los entes festeros. Estamos trabajando por ejemplo con la sede electrónica porque los festeros tienen sus trabajos y dejan su tiempo libre para las fiestas. Queremos que tengan mayor facilidad para acceder a la sede electrónica y vamos a crear grupos de trabajo. Darles un curso para que sepan cuáles son los documentos básicos que van a necesitar para cualquier cosa. Lo que no es posible es que cada vez que tienen que hacer alguna cosa tengan que solicitarlo a un área distinta, y esto lo vamos a centralizar desde Festejos y nosotros nos comunicaremos con el resto de departamentos.

Llegó usted con las Fiestas casi montadas, las del año próximo serán muy distintas...

Estamos ya trabajando en las de 2024. Ayer tuvimos ya una reunión con las personas de la barraca para hacer una valoración y hablar del año próximo, que serán ellos u otros, aunque cada día he tenido un informe. A partir del 1 de enero vamos a trabajar los procesos de licitación y saber qué queremos.

¿Se ha quedado pequeño la barraca?

Estamos trabajando en la ubicación para otra barraca más. Con el tema del botellón, que en eso estamos, decididos para el cumplimiento de la ley, necesitamos un espacio para toda esta gente joven que se haya sentido desubicada y no sabe dónde ir y enfocada a gente más joven. Queremos que haya atractivos para todas las edades, que tengan su hueco. Hay que ver la fórmula también del pregón, quién será, el espectáculo....

Se han propuesto ustedes ser el gobierno que acabe con el botellón en fiestas...

Ha sido una decisión valiente del alcalde porque no podíamos mirar a otro lado mientras los jóvenes se emborrachaban. Es un problema social de año tras año y es una decisión que mucha gente nos ha agradecido. Paseabas por el Parque de Jaime I y veías el estado en el que se encontraba y daba mucha pena. Dijo el comisario de la Policía (César Zaragoza) que no se han encontrado con el problema de tener que intervenir en otros puntos que hayan buscado los jóvenes como alternativa. No ha sido algo tan catastrófico como otros partidos, la oposición, pensaba que iba a ser. Ha sido acertada y no es una decisión de un año, ha venido para quedarse.

¿Y se puede hacer algo para mejorar la Nit de l’Albà?

Yo venía a estas fiestas con una preconcepción de cosas, pero con el tiempo era imposible y no íbamos a llegar. Este año hemos conseguido potenciarla con las cohetás y el año que viene estamos buscando nuevos sitios para el lanzamiento de cohetás. Creo que hemos conseguigo que la Nit de l’Albà sea un poco más potente y el año que viene se puede hacer mucho más.

¿No cree que hay que dar un mayor papel a la Unió de Festers del Camp d’Elx?.

Estuve reunido con ellos antes de fiestas y quiero darles más auge en las fiestas patronales, además es una reivindicación de ellos. Hemos estado buscando un lugar para que fuera Racó Festers en el centro, pero todo está cogido y no lo hemos encontrado. La opción era el colegio Baix Vinalopó, pero lo desestimaron, lo vieron alejado. Tenemos que buscarle una ubicación y hacerlo con consenso, el centro está saturado pero hay que sentarse con ellos y ver la viabilidad en conjunto. Las pedanías tienen que tener más visibilidad en la ciudad, pero no solo eso. Estuve reunidos con los presidentes de las pedanías y hay que potenciarlas, hay algunas con fiestas a las que acuden miles de personas. Tenemos que trabajar para darlas a conocer todas.

¿Qué piensa sobre la reducción del número de días de las fiestas, como apoyan otros compañeros?

Es una reclamación de los propios entes festeros porque acaban exhaustos y nos han vuelto a decir lo mismo, ellos que son los que lo hacen todo desde el punto de vista más altruista. En septiembre nos sentaremos con el presidente de la Gestora, con los Moros y Cristianos, Pobladores para hacer una valoración conjunta, resolver la problemática y trabajar de cara al año que viene para ver cómo solventarlo. Han sido diez días completos de actos. A partir de las doce del mediodía todo eran actos hasta bien entrada la madrugada hay demasiados y durante demasiados días, es una gran presión. Hay que trabajar en paliar todo este exceso de trabajo que van acumulando.

Es complicando viendo la agenda de actos...

Sí y ahora trabajamos para que los actos no se solapen. Recortar días no es fácil, pero hay que determinar el pregón qué día es, como hacen otros municipios y a raíz de ahí organizar todas las actividades.