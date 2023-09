El grupo municipal socialista, a través del portavoz Héctor Díez, considera que se trata de una “oportunidad única” que el Ministerio de Cultura financie las excavaciones en el yacimiento de La Alcudia “con fórmulas ágiles y rápidas como un convenio a través del cual, el Ministerio pondría una cantidad económica suficiente para poder explotar las posibilidades que tiene el yacimiento arqueológico”. El PSOE ha realizado estas declaraciones tras anunciar el alcalde de Elche, Pablo Ruz, que la reivindicación que ha realizado el Ayuntamiento de Elche al ministro en funciones Miquel Iceta para compensar su negativa a ceder la Dama ha sido un patronato nacional para financiar anualmente excavaciones en el yacimiento ilicitano.

Díez ha pedido al alcalde de Elche, Pablo Ruz, que no desprecie esta herramienta “realista y sensata, que se utiliza para muchas cuestiones de este tipo” y proponga fórmulas que requieren más tiempo y consenso como un patronato nacional. “Parece que está buscando noes para obtener rédito político”.

En este sentido, Díez ha indicado que es lamentable que el alcalde use la palabra “migajas” para despreciar la posibilidad de firmar un convenio con el Ministerio. “Pedimos que actúe con sensatez y como alcalde de todos, buscando cuantas más actuaciones se hagan en Elche, mejor, y que no actúe como el presidente del Partido Popular. Ahora es alcalde y debe gobernar, no buscar polémicas y ruido”. Y es que los socialistas consideran que la fórmula del convenio económico es mucho más ágil que un Patronato Nacional para lograr fondos, ya que éste tardaría más tiempo en constituirse.

Implicación

El PSOE reclamó este martes, antes de que se celebrara la reunión entre el alcalde y el ministro Miquel Iceta, un convenio para lograr una "implicación decidida" de Cultura con las excavaciones en el yacimiento de La Alcudia. “Queremos que el Ministerio se implique de una vez por todas en el yacimiento de La Alcudia, uno de los más importantes de la península y que está al 85% de poder excavarse y descubrir patrimonio cultural, arqueológico y turístico para Elche”, señaló ayer el edil socialista. En este sentido, Díez dijo que Cultura “debe implicarse de forma decidida con la Alcudia como lo ha hecho con Baza a través de un convenio económico”.