La suerte ha caído en Elche con el Cuponazo del Fin de Semana la ONCE del pasado viernes 22 de septiembre. Raúl Fructuoso, vendedor de la ONCE desde hace más de 23 años, ha sido la persona que ha llevado la fortuna a 20 de sus clientes habituales, con un total a repartir de 800.000 mil euros. El punto de venta de Raúl está situado en la calle Antonio Machado, alrededor de la Plaza Crevillente.

El número que ha traído este cuantioso premio a la ciudad ha sido el 65928, y la serie 117.

Premios

No es la primera vez que la ciudad recibe un premio tan alto. El pasado abril, la ONCE dejó en Elche un premio total de 240.000 euros con el cupón de Fin de Semana, "El Sueldazo" del sábado. El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Un sueldo asegurado que vendría bien a muchas personas para despreocuparse de cualquier problema económico. El precio de venta del cupón es de 2 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos autorizados que colaboran.