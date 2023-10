Quien tiene perro seguramente se ha puesto en los últimos meses a buscar seguros de responsabilidad civil para cubrir daños a terceros tras la exigencia que marca la nueva Ley de Bienestar Animal. Y esa tendencia se ha notado de lleno en las compañías aseguradoras, que han detectado cómo se ha multiplicado la demanda de este servicio, sobre todo en las últimas semanas.

Se estima que se han cerrado un 20% más de contrataciones de este tipo de seguros aunque, de pasada, ha sido mayor el número de llamadas que han recibido las corredurías aunque en los últimos días el interés por contratar se ha desinflado después de que el Gobierno anunciase un aplazamiento de esta obligación, hasta nueva orden, a pesar de que la ley entrase en vigor el pasado 29 de septiembre.

Aplazado

Fue la Dirección General de Derechos de los Animales la que anunció que la obligatoriedad del seguro para perros no se aplicará hasta que se desarrolle un reglamento específico que establezca los detalles de su implementación. En este tiempo las compañías aseguradoras tendrán también que aclarar la política que se aplica.

Lo cierto es que hoy por hoy siguen aflorando muchas dudas entre los usuarios porque no saben qué servicio será mejor y hay corredurías que están a la espera de recibir instrucciones sobre los términos finales que deberán tener estas pólizas. Incluso hay algunas que todavía desconocen si los seguros del hogar podrán incluir a las mascotas como antes sí que se permitía, sin recurrir a contratar una cobertura específica para los canes.

Hasta la fecha sólo los perros catalogados como potencialmente peligrosos tenían que tener este seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 120.000 euros. Tras el reglamento se ampliaría a todos los canes.

Pólizas

Por otro lado, hay corredurías de seguros que directamente están actualizando las pólizas de todos sus clientes para avisar a quienes incluyeron a sus animales de compañía en el seguro de la casa que ahora será obligatorio que adjunten el número de registro del animal (chip), antes este dato no se requería, explica Nereida Serrano, Coinbroker Alicante, que explica que han recibido cursos a nivel interno para aclararse con la normativa.

«De todos los presupuestos que hemos pasado se lo están pensando porque hasta que no sea obligatorio la gente no terminará por contratarlo», apunta Nines Martínez de la correduría Illán Dommarco de Alicante. Explica que las compañías les han informado de las coberturas que tiene cada póliza de hogar para poder matizarle a los clientes, ya que no todas incluían a las mascotas hasta ahora. En este sentido, sienten que están «en un vacío porque no sabemos lo que se va a contemplar y lo que no».

De 25 a 80 euros

«Le preguntamos a un chico policía y ni siquiera lo tenía claro, dicen que los seguros del hogar ya no van a valer pero sigue sin estar clara la normativa», explica por su parte Mónica Marhuenda, agente de D. Prada Marcos en Elche. En este sentido apuntan desde esta entidad que se trata de seguros «que saldrán muy baratos» y que pueden ir de los 25 hasta los 80 euros anuales según la cobertura, la raza o el tamaño del animal.

Aquí cada compañía pone un precio que se puede mover en esa horquilla. Desde esta correduría reconocen que no son numerosos los siniestros provocados por animales al año, ya que tuvieron sólo tres casos en el último año.

Casos

Aún y así, apostillan que los beneficios de tenerlo son muchos aunque por ahora no sea obligatorio. «Tuve el caso de un perro grande que mordió a uno pequeño y lo terminó matando. Si el propietario no llega a tener seguro hubiera tenido que correr con 3.000 euros de gastos veterinarios para intentar salvarle la vida al animal», expone.

Aunque este servicio es un filón para las compañías porque aumentan la cartera de clientes, insisten que es muy conveniente tener asegurado al animal porque en casos graves de que se escape y ocasione un accidente pueden exigirse daños que superan los 300.000 euros, de ahí que haya coberturas con ese importe e incluso superiores.

Protectoras

Desde la protectora de animales y plantas del Baix Vinalopó alertan que este seguro beneficia más a a la sociedad que al propio animal y que incluso fomenta más abandonos porque «la gente no está dispuesta a hacerse seguros, sólo los que quieren mucho a sus mascotas, pero los que lo tienen como perro de guarda en campos que no lo tienen regulado el microchip seguramente no», apunta Susana Castro, representante de la entidad.