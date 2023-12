Hace ya unos cuantos años, el cine nos regaló una frase que ha acabado siendo inmortal: "¡Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta!". Mucho menos memorable es el mensaje que ha recibido un vecino de Elche por parte de un individuo interesado en hacerse con uno de los artículos que menciona Terminator en ese diálogo inolvidable: la motocicleta, pero no a la que se refiere el personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger, sino la que tiene puesta a la venta el encargado de narrar unos hechos que han generado miles de interacciones en las redes sociales.

El aludido ha publicado lo ocurrido en su cuenta de X (conocida, por mucho que le pese a Elon Musk, como Twitter) y le ha bastado un pantallazo y un texto tan breve como revelador que ayuda a comprender la instantánea: "Menuda pesadilla vender la moto en Wallapop, no hay nadie normal ahí o qué????". Su manifiesta frustración se debe a la conversación que recoge la imagen, que es la que mantuvo con un usuario de la citada aplicación, interesado en hacerse con el vehículo y con el que ha protagonizado una escena de negociación digna de los Hermanos Marx.

Menuda pesadilla vender la moto en Wallapop, no hay nadie normal ahí o qué???? pic.twitter.com/NekES61cDZ — Heretics SirMaza (@SirMaza) 12 de noviembre de 2023

"Hola he visto que no es negociable, te puedo ofrecer 5.000 €, gracias", es la frase que abre el acto, y que es replicada de forma elegante por el, de momento, todavía propietario de la moto: "Pero si no es negociable por qué me ofreces menos? Jaja". Su pregunta acabó siendo retórica, ya que, según parece, el fallido comprador (que quizá agotó todo su valor en hacer la oferta a la baja) decidió no decir nada más y concedió la última palabra a su interlocutor.

El absurdo diálogo entre ambos ha causado un fuerte impacto en la red. Miles de personas han reaccionado a la publicación en la que aparece insertada la captura de la conversación y cientos de usuarios se han animado a compartir experiencias similares y han respondido al tuit con otros pantallazos que dan para hacer una enciclopedia de crónicas de Wallapop. Microrrelatos de nuestro tiempo que revelan la fauna que habita en aplicaciones de compraventa entre particulares como la mencionada.