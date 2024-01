El Defensor del Pueblo también ha instado al equipo de gobierno de Elche a retirar la Cruz de los Caídos del Paseo de Germanías para cumplir con la Ley de Memoria Democrática por el origen franquista que tiene el monumento. La resolución del Alto Comisionado de las Cortes Generales ha sido dada a conocer este martes por el propio Ayuntamiento que se ha mostrado firme en su postura de mantener el controvertido símbolo en su lugar original y ha informado de que está ultimando un informe técnico y jurídico que avale su preservación en la plaza de El Pla.

El informe, realizado por funcionarios municipales, establece la línea patrimonial de anteriores informes en los que se constata que la cruz no contiene ningún elemento ni vestigio franquista ni alusivo a la dictadura y que se mantiene únicamente como símbolo de concordia, tal y como ha permanecido en los 45 años de democracia en España y con el paso de gobiernos municipales de distinto color político.

La otra línea del informe municipal recoge la línea jurídica que alude a los mismos motivos por lo que, en el pasado mandato, no se retiraron mas de un centenar de calles con nombres supuestamente relacionados con el anterior régimen.

A petición del PSOE

Hoy se ha conocido el informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a petición del Partido Socialista, en el que recomienda la retirada del la cruz. El gobierno municipal se reitera en los informes de los técnicos que avalan que la cruz no contiene ningún símbolo político, y en la decisión de dejar, como lleva casi 80 años, la cruz en el plaza del Paseo de Germanías.

En la zona se está realizando una obra de reforma que mantendrá la cruz, adecuará los espacios públicos y donde se realizará un homenaje a la transición centrado en la figura del primer alcalde socialista de la democracia, Ramon Pastor, según el comunicado municipal.

Contestación del PP

La secretaria general del PP en Elche, Inmaculada Mora ha contestado hoy al informe realizado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo en el que recomienda la retirada de la cruz en el Paseo de Germanías.

Mora ha recordado que “Gabilondo es miembro del Partido Socialista, ha sido ministro en el Gobierno de Rodríguez Zapatero y es por tanto un representante de parte, que atiende a un informe de parte solicitado por PSOE de Elche”.

La secretaria popular indica que “el defensor del pueblo y candidato socialista a la Comunidad de Madrid desconoce profundamente la idiosincrasia de nuestro municipio, desconoce que la cruz no tiene ningún distintivo político ni de la dictadura y desconoce también que los anteriores alcaldes socialistas que han gobernado Elche como Ramón Pastor, Manuel Rodríguez, Diego Macià, Alejandro Soler han respetado siempre la cruz y la libertad de los ilicitanos”.

Desde el PP señalan que “estamos ante un partido socialista de Elche descabezado y sin rumbo, que ha tenido 8 años para tomar decisiones y no ha hecho absolutamente nada. Tanto es así que la desidia política del PSOE nos ha dejado una deuda de 22 millones de euros que no han acometido con los fondos EDUSI y que tenemos que asumir entre todos los ilicitanos. No contentos con eso, ahora quieren poner palos en la rueda en los proyectos que está impulsando y ejecutando el actual Gobierno municipal”

.