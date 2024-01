Ni a corto ni a medio plazo se arregla la situación del alquiler en Elche. Expertos del sector inmobiliario han señalado que el precio del alquiler en Elche oscila entre 450 y 2.000 euros, lo que sitúa un coste medio de 800 euros. «La gente prefiere alquilar una vivienda porque actualmente la gran mayoría no dispone de un alto poder adquisitivo para comprarse una casa». Así ha explicado la situación actual del mercado de la vivienda el gerente de la inmobiliaria Medroño, José Vicente Medroño, quien ha señalado que «la Ley de Vivienda no ha beneficiado en nada a los inquilinos, tal y como se prometía».

El precio por metro cuadrado en Elche, a finales del pasado año era de 7,82 euros, según indican datos del portal inmobiliario de Fotocasa. Esto quiere decir que la cifra interanual del municipio se ha incrementado un 6% respecto al año pasado.

Sin embargo, a pesar de la subida del coste del arrendamiento, «se sigue alquilando igual», ha afirmado Meroño, ya que «hay mucha demanda de pisos en Elche».

Respecto a la compra de una propiedad, Elche se coloca el puesto número 67 entre 108 municipios en un ranking de ciudades más demandadas para comprar una vivienda, según una encuesta de Idealista. El precio medio de una casa en Elche es de 197.105 euros, un precio más bajo que en otras localidades de la Comunitat como Benidorm, con un coste medio por vivienda que llega a 265.172 euros, pero a la cual los ilicitanos no llegan para comprar y buscan un alquiler como alternativa.

Con la Ley de Vivienda, que entró en vigor hace seis meses, los propietarios tienen miedo a alquilar sus pisos debido al tema «okupas», tal y como señala el experto. «Los okupas son un tema del Estado que se debe solucionar. Los propietarios no tienen culpa de que sus inquilinos no puedan pagar el alquiler o que los okupas no tengan dinero para hacerlo», resalta el gerente inmobiliario ilicitano.

Los efectos que pretendía el Gobierno con esta regulación «son los contrarios a los perseguidos. Ahora hay más dificultad de acceso a la vivienda porque se agrava la situación al encontrarse con un mercado compacto, que carece de oferta y que ha encarecido llamativamente el precio», explica en su balance un portal inmobiliario.

«Los alquileres de Elche están más caros y la Ley de Vivienda no ha hecho que bajen los precios», explica José Vicente Meroño, quien recalca que «lo que quieren los inquilinos es que los precios de los alquileres se estabilicen y no sigan subiendo».

Balance negativo

Un estudio de Fotocasa ha revelado que tanto inquilinos como propietarios de una vivienda han recibido de manera negativa la Ley de Vivienda, pues el 36% de los encuestados considera que esta normativa complicará las cosas a la hora de alquilar un apartamento. La ley se centra en medidas como que en la renovación del contrato el precio del alquiler no puede subir más de un 2% este año y un 3% el que viene y en que los arrendadores asumirán los gastos de la inmobiliaria, así como poder cobrar al inquilino gastos como el IBI o la comunidad de vecinos, entre otras medidas.