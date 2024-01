La llegada del nuevo año ha traído consigo nuevamente el deseo de que la Dama de Elche vuelva a su hogar. Actualmente, se encuentra expuesta en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Vicente Barrera, vicepresidente primero del gobierno valenciano y conseller de Cultura y Deporte, ha solicitado la cesión temporal del busto "porque es de sentido común que la Dama vuelva a su casa".

El conseller ha resaltado que "no entienden cómo el anterior ministro de Cultura, Miquel Iceta, no permitiera el regreso de la Dama de Elche a la ciudad, debido a un informe técnico que según ha señalado Barrera, no se ha presentado. "Se nos va a seguir negando, pero no por ello vamos a dejar de reivindicar su retorno con todas las garantías de preservación".

Además, ha cuestionado que "si los guerreros de Xi'an han podido venir a Alicante sin ningún inconveniente, y ahora vuelven a China con todas las garantías, ¿por qué no se puede hacer eso con la Dama de Elche para que regrese a su casa natal durante un tiempo?".

Retorno temporal, no definitivo

Un calendario en el que se establezca alguna fecha para que el busto vuelva a Elche podría ser la solución, trayéndola con toda la seguridad y cuidado que ello supone, tal y como ha recalcado el vicepresidente Barrera. "Vamos a seguir reivindicando de la mano del Ayuntamiento de Elche frente al Ministerio de Cultura". El conseller ha indicado que esto no va de colores políticos, pues los vecinos de Elche, "independientemente de que sean de izquierdas o derechas, quieren disfrutar y enorgullecerse de la Dama".

El pasado 3 de agosto, Vicente Barrera visitó Elche por primera vez con el mismo mensaje de retorno del busto íbero en el acto de clausura del 125 aniversario de su hallazgo, organizado por la Real Orden de la Dama de Elche. En ese acto tuvo lugar un breve repaso sobre la historia de la Dama, en el que resaltó que "el busto es escultura, historia, raíces y sentimientos" del cual "todos los valencianos y españoles estamos muy orgullosos". El pasado 15 de noviembre el dirigente valenciano volvió a la ciudad para conocer el proyecto de restauración de la muralla almorávide de Elche, que tendrá un coste de 6 millones de euros y se ejecutará en cuatro fases distintas.