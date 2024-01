La encontraron llorando en mitad de la calzada, con el bolso abierto, un cigarro de liar y una copa rota a su lado. Estaba ebria y era el día de Navidad. Aquellas dos agentes de la Policía Local solo quisieron interesarse por su estado y cómo podían ayudarla. Una acabó abofeteada y la otra insultada. La mujer, de 25 años en el Hospital y en la unidad de Psiquiatría, donde le dieron el alta para, entonces sí, acabar en Comisaría por la agresión a la agente.

Ocurrió en la calle Fray Pedro Balaguer y el gabinete de comunicación municipal ha dado cuenta ahora de la historia. La patrulla acudió tras recibir un aviso sobre una mujer que estaba tumbada frente a un portal. Los policías le preguntaron por su estado y le ofrecieron ayuda, pero la mujer "les ignoró por completo negándose en todo momento a identificarse", se explica en el atestado.

Comprobar su identidad

Debido a la reacción y sin saber qué hacer ante alguien que no colabora, una de las agentes cogió el bolso para ver a quién pertenecía y comprobar su identidad. Esa acción despertó un vendaval. La joven comenzó a gritar: “¡Hija de puta, deja eso que es mío!”, relata la nota que ha hecho pública este jueves la Jefatura Local. Los agentes, viendo que reaccionaba, volvieron a preguntarle qué le había sucedido, a lo que respondió gritando de forma despectiva que "no tenía llaves para entrar a su casa y no le quedaba casi batería en el móvil". Algo que podría parecer hasta muy normal a esas horas y en esas fechas, pero que no explica su reacción contra la patrulla que había acudido a interesarse por ella.

Identificación y bofetón

Tras lograr identificarla, la agente recogió del suelo la copa rota y los trozos de cristales para depositarlos en el contenedor cuando la joven comenzó de nuevo a gritarle: “¡Deja eso que es mío, como si me quiero cortar las venas con ella!”, a la vez que iba detrás de ella para impedir que la tirara. Ante los hechos, la otra agente se puso en medio para apoyar a su compañera, por lo que terminó recibiendo un bofetón en la cara por parte de la implicada.

Debido a todo lo ocurrido, la mujer, de 25 años, fue detenida y desplazada al Hospital General de Elche, ya que se encontraba muy alterada. Después fue remitida por el personal sanitario a la Unidad de Psiquiatría, donde tras darle el alta, fue trasladada a dependencias policiales.