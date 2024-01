Una start-up del Parque Científico de la UMH, ganadora de la VII edición del evento nacional "Venture on the Road"

La start-up Tu Trámite Fácil, del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche (PCUMH), ha sido la ganadora de la VII edición del evento nacional "Venture on the Road", celebrado el pasado 18 de enero en el edificio Innova del campus de Elche. La empresa del PCUMH ha desarrollado una plataforma que informa, solicita y tramita ayudas públicas.

Tu Trámite Fácil es una empresa impulsada por los graduados en Derecho por la UMH Pablo Ferrández y Francisco Mas. Esta compañía ha desarrollado una plataforma que informa, solicita y tramita de forma automatizada y sin burocracia ayudas públicas a las que puede optar una persona.

La start-up fue una de las propuestas galardonadas en la 12ª edición de la Maratón de Creación de Start-ups UMH y una de las seleccionadas para participar en el programa Acelera UMH.

"Venture on the Road" tiene como objetivo facilitar a start-ups en fase semilla la posibilidad de presentar su proyecto ante inversores. En este encuentro también fue finalista la iniciativa de negocio del Parque Científico Kai Clothes, entre otras.

Inversores

Durante la jornada, estas propuestas finalistas presentaron sus proyectos ante inversores y otros agentes del ecosistema, que fueron los encargados de seleccionar a la ganadora. Gracias a este reconocimiento, Tu Trámite Fácil ha conseguido un puesto para la final nacional, que se celebrará en el mes de junio en Madrid. Este encuentro reunirá a todos los ganadores de los diferentes eventos "Venture on the Road".

Asimismo, la empresa del PCUMH formará parte del programa de nativos digitales de Google Cloud, en el que podrá contar con hasta 2.000 dólares en créditos y con seguimiento técnico por parte de los ingenieros de la propia plataforma, entre otros beneficios.

Ponencia

La sesión de la semana pasada también contó con la presencia del cofundador de El Tenedor, mentor de SeedRocket e inversor, Darío Méndez, que impartió la ponencia "Del emprendimiento a la inversión: emprender, crecer y volver a emprender". En ella, compartió con los asistentes su experiencia en El Tenedor, una plataforma líder en Europa que cuenta con una red de 14.000 locales de restauración y más de 16 millones de visitas mensuales.

‘Venture on the Road’ está organizada por la aceleradora SeedRocket, por BStartup de Banco Sabadell y por el hub de innovación abierta de Telefónica Wayra. También, cuenta con la colaboración de Google for Startups. En su edición de Elche, este evento ha tenido como partners locales, además de al PCUMH, al Parque Científico de Alicante y a AlicanTEC.