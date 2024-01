El Grupo Municipal Socialista de Elche ha presentado por registro 22 alegaciones, dentro del periodo de exposición pública, al Reglamento de Organización Municipal (ROM), realizadas “desde el sentido común y bajo la premisa de la eficiencia del dinero público”. El portavoz socialista, Héctor Díez, ha explicado que, aunque el reglamento es de funcionamiento interno municipal, “tiene su repercusión en el dinero público, puesto que este reglamento propuesto por PP y Vox vuelve a aumentar el gasto público: propone que algunos concejales del gobierno cobren más y abre la puerta a que personal externo haga tareas que un funcionario puede hacer”.

Entre las alegaciones que se han presentado, Díez ha explicado las más destacadas. En el ROM propuesto por PP y VOX se abre la puerta a que un concejal con dedicación exclusiva, cobrando el 100% del Ayuntamiento, se pueda trabajar en otra actividad laboral. “Nosotros hemos propuesto que la dedicación exclusiva no sea compatible con el desempeño de otra actividad laboral. Un concejal que tiene dedicación exclusiva debe dedicarse de forma plena al Ayuntamiento, si no, que se acoja al régimen de dedicación parcial”. Además, el ROM no regula las dedicaciones parciales. “Proponemos que se limite esa dedicación parcial como máximo al 75%. Que no ocurra lo que iba a pasar al principio de legislatura que había algún concejal de gobierno que quería ponerse una dedicación al 90%, incumpliendo la ley”.

Además, PP y VOX, "en su afán por gastarse el dinero de los demás, han propuesto que la Presidencia del Pleno cobre retribuciones y, además, con carácter retroactivo, desde el mes de junio. Consideramos que se trata de un aumento del gasto público innecesario porque la persona que ejerce la Presidencia, que es una vez al mes, ya cobra por ser concejala. Hemos propuesto que se elimine esa disposición”.

Directores de área

También hemos propuesto que se suprima del ROM el hecho de que personas externas al personal funcionario puedan ser director de área, “lo que generaría mayor gasto de dinero público al contratar a personas para hacer un trabajo que el propio funcionario puede realizar. Pablo Ruz propone crear un gobierno paralelo con personal de fuera, algo que nos negamos rotundamente. Por ello, hemos propuesto que se suprima del ROM esa cuestión y que sean funcionarios de la casa quienes ejerzan funciones de dirección de área”.

El ROM propuesto por PP y VOX no regula la presentación de enmiendas a expedientes del gobierno como son los presupuestos, a pesar de haber comentado la necesidad y sobre todo porque no existe mecanismo que permita que unas enmiendas se acepten. Por ello, ha comentado Díez, “hemos visto el ROM del Ayuntamiento de Alicante y hemos propuesto lo mismo: una vez se haya aprobado el proyecto en junta de gobierno, el secretario dará cuenta al presidente de la comisión que abrirá un plazo de 6 días para la presentación de enmiendas en Comisión. Una vez dictaminadas en comisión, los grupos tendrán dos días para registrar las enmiendas que no se hayan votado a favor y poder debatirlas en el pleno”.

Nuevas indemnizaciones

Este reglamento ha incorporado nuevas indemnizaciones al portavoz adjunto de la junta de gobierno que son acumulables a las que ya se perciben como portavoz adjunto del grupo municipal. “Eso significa más gasto de dinero público cuando nunca se ha cobrado por ello. Lo que proponemos es que las indemnizaciones de portavoz y portavoz adjunto de la Junta de Gobierno Local no sean compatibles con las de portavoz y portavoz adjunto del Grupo Municipal. Es decir, que solo se cobre una indemnización y no dos. Eso se llama una subida encubierta. Nunca se ha cobrado dos veces”.

Otra de las alegaciones es la de “pompa para el alcalde” en los plenos: Proposiciones de Alcaldía e Información del Gobierno Municipal. “Se trata de nuevos puntos que pretenden que puedan vender cualquier cuestión para mayor protagonismo tanto del alcalde como del gobierno y no así para la oposición. En la junta de gobierno Local ya se pueden incorporar mociones de alcalde para que se utilice también el pleno para el mayor lucimiento del gobierno municipal. Lo vemos innecesario. Por ello hemos propuesto que se eliminen”.

Escala de funcionarios

PP y VOX, recuerdan los socialistas, quieren al menos un funcionario de empleo para los grupos municipales. “Lo que hemos propuesto es que se cree una escala según el número de concejales para designar los funcionarios de empleo, que sea proporcional a los concejales. No puede ser que Vox tenga tres asesores teniendo tres concejales y grupos con 12 concejales, tenga uno”. Esta medida de los socialistas, evidentemente, también supondría un aumento de gasto que es lo que precisamente critican.

Otra alegación se refiere a los intervinientes obligatorios en el Debate del Estado del Municipio. “Hemos propuesto a los dos sindicatos mayoritarios, a la patronal y a la federación de vecinos, que estos tres colectivos intervengan tras la alocución del alcalde. Además, hemos propuesto que se regule el “Escaño 28” otorgando el derecho a participar en el debate de política general a 3 ciudadanos elegidos por sorteo mediante un software municipal”.

“Este ROM aumenta el gasto de dinero público: no solo es el alcalde con más asesores, sino que, además, modifica la relación de puestos de trabajo para incorporar dos nuevas coordinaciones y jefes de área y servicio. Más gasto. Ya está bien. Si el alcalde caminara sin asesores a su alrededor, no sabría dónde ir”.

Transparencia: solo el 46% contestado

El portavoz socialista ha explicado que estas alegaciones van encaminadas a tener mayor transparencia y equidad en los derechos de los concejales y menos gasto de dinero público.

Sobre la transparencia, Héctor Díez ha indicado que, de unos 300 escritos registrados por el grupo socialista, “solo nos han contestado el 46%. Además, aquello que se dijo de consensuar los grandes proyectos para Elche con el PSOE, si te he visto no me acuerdo”.