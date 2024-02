El canal 1 de la Televisión Francesa, la TF1, ha incluido imágenes de la Policía Local de Elche como ejemplo de lo que es un excelente método de entrenamiento policial, en un reportaje recientemente emitido que ha realizado comparando lo que pasa entre sus métodos y algunos españoles, como es el ilicitano. El documental se denomina "Armes à feu : comment les policiers sont formés au tir" (Armas de fuego, cómo se entrena a los policías para disparar).

Los responsables de la Jefatura Local, que encabeza el intendente principal jefe, César Zaragoza, se sintieron muy orgullosos cuando un equipo galo le solicitó acudir a sus instalaciones para conocer la famosa sala Octopus, donde se prepara a los agentes mediante técnicas de realidad virtual para enfrentarse a cualquier tipo de situación. Ahora les dejan muy bien parados. Solo hay que verlo pulsando aquí para comprobarlo.

Sala Octopus

El diario ya explicó hace algunos meses cómo los policías acuden de forma regular a las instalaciones para pasar unos controles y ver su eficacia ante cualquier tipo de situación, mejorar defectos o ensalzar las virtudes, pero siempre con el objetivo de mejores. Las imágenes arrancan con lo que hace la policía gala para entrenar en un ejercicio de fuego real y después viaja literalmente a Elche para ver qué pasa aquí y cómo se hace esta labor.

Los monitores de la Policía Local ilicitana dan durante el reportaje sus explicaciones a los reporteros sobre las sensaciones y el trabajo que se realiza dentro de la sala, con agentes que van virtualmente armados y que se enfrentan a supuestos ataques o intervenciones que cualquier día les puede suceder en las calles de la ciudad.

Documental

El documental, de algo más de tres minutos, es suficiente para ver la diferencia entre los sistemas de entrenamiento galos, que no distan mucho de los del siglo pasado, donde se disparaban armas y aún se utilizan antiguos videos, puestos ante los agentes inmóviles, para saber si deben disparar o no a algo que está en movimiento o que aparece ante ellos, sin ningún tipo de realismo; y lo que se practica y entrena en Elche, con policías sometidos al estrés del movimiento, con unas gafas de realidad virtual que les hace sumergirse en un escenario que desconocen y en el que no saben qué les puede pasar y en el que tienen la obligación de estar atentos en todo momento.

Formación de policías

El video también incluye alguna imagen aérea de la ciudad de Elche y de las propias instalaciones de la Policía Local y viene a contraponer el trabajo en un lado y en otro y, en definitiva, sobre las enormes ventajas que tiene invertir en nuevas tecnologías para mejorar la labor que prestan los agentes. Elche se ha convertido en un polo de formación de policías locales de toda la Comunidad Valenciana por innovaciones como es esta sala de realidad virtual.