Polémica en Elche por el servicio de atención temprana a víctimas de violencia de género. Las declaraciones esta semana de la concejal de Mujer, Caridad Martínez, poniendo en duda el papel del Observatorio Español de Delitos Informáticos (OEDI), asegurando que no constan periciales al juzgado sobre denuncias de víctimas mientras el Ayuntamiento contrató el servicio en 2022, ha despertado un malestar no sólo entre el propio organismo, que ayer ya desmintió las palabras de la concejal, si no que hoy el PSOE ha salido al paso para pedirle al ejecutivo local que rectifique y pida disculpas por lo que entienden que son "manifestaciones graves y con consecuencias para una parte de la población más vulnerable".

Mariano Valera, quien en el anterior mandato estuvo al cargo de la concejalía de Bienestar Social e Igualdad, desde donde se impulsó el contrato menor por 15.000 euros para poner en marcha este servicio, ha reprobado que la edil, sin reunirse previamente con el organismo, haya dudado de su profesionalidad y que adujera que era elevado el coste para la asistencia que prestaban. El edil socialista, acompañado del responsable de la OEDI en Elche, Salvador Semper, ha recriminado que se le "ponga precio a la seguridad de una mujer" y ha criticado que las declaraciones de la edil están llenas de contradicciones. Contrato menor Desde el PSOE explican que el servicio sólo se prestó de mayo a diciembre de 2022 a través de un contrato menor y que la pretensión era sacar una licitación para asentar esta cobertura a las víctimas como mínimo por dos años. Valera ha asegurado que antes de las elecciones de mayo tenían perfilados los pliegos y que el proyecto estaba "muy avanzado", por lo que hoy han lamentado que el nuevo ejecutivo local (PP y Vox) no haya querido retomar este contrato. El concejal tildó de "política de escaparate" la gestión del ejecutivo local en alusión a que los concejales iban a acudir al minuto de silencio por la última mujer asesinada por violencia machista mientras no se estaba invirtiendo en servicios complementarios como el de la OEDI. El Observatorio de Delitos Informáticos tilda de "bulo" las críticas de la edil de Mujer de Elche Casa de la Dona Los socialistas han defendido su gestión y sostienen que siempre existió coordinación entre la Casa de la Dona, donde primeramente llegaban los casos que luego se derivaban a la OEDI. En este sentido, señalan que consta un informe de la actual concejalía de Acción Social de diciembre de 2023 que refleja el buen servicio prestado, Semper, por su parte, ha defendido que se han entregado más de una veintena de informes a las víctimas de forma nominativa y que han recibido citaciones de la sede judicial de Elche en 2023 sobre juicios de 2022. Recuerdan que mientras duró la relación con el Ayuntamiento se realizaron 79 extracciones de dispositivos móviles y se emitieron 23 informes periciales. Tiempos de respuesta Al tiempo, exponen que sus tiempos de respuesta son de entre 24 y 72 horas "y queremos que digan si en Elche hay un servicio que pueda responder de forma gratuita en ese tiempo". El responsable de la OEDI recuerda que su labor no es sustitutiva de ninguna función pública, si no complementaria. Incluso exponen que en 2017 el Ayuntamiento cerró un convenio con el organismo para ofrecer unas jornadas de ciberseguridad a los cuerpos policiales y que no cobraron por la actividad. "No se puede consentir que seamos útiles para unas cosas y molestos para otras". Al tiempo, también ha lanzado la pregunta de por qué en los últimos años no se ha conseguido implantar este servicio de forma permanente.