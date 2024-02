Ruz se compromete a abrir el centro social de Arenales "este verano", pese a que la obra se anunció para 15 meses

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha puesto fecha a otro proyecto que comenzó a fraguarse por el anterior equipo de gobierno (PSOE y Compromís) en 2022, como fue el centro social de Arenales del Sol, y aseguró en una visita este viernes que abrirá a lo largo de este verano, aunque admitió que puede ser que aún le falte algún detalle que no precisó. Ahora bien, hace un mes lo era aún más preciso porque entonces se aseguró que estaría en marcha en julio. La apuesta del alcalde, cuando estamos en febrero y no se han concluido ni los cerramientos, es arriesgada, pero confía en que la adjudicataria de los 1,6 millones de euros del proyecto le evite el sonrojo de una promesa no cumplida y las críticas que le caerían, no sólo de la oposición sino de los propios vecinos.

En cualquier caso, mientras el regidor hacía esta promesa solo había que leer un cartel colocado por la propia empresa en las obras en el cual se asegura que el plazo de ejecución es de 15 meses. Es decir, como se iniciaron el pasado septiembre lo lógico sería pensar que estarán listas para el verano... pero el de 2025. Aún y así, el gabinete de comunicación asegura que lo estará para "el próximo verano" como se puede leer en la propia web municipal si se pincha aquí.

Este es uno de los proyectos que más críticas vecinales ha levantado en los últimos años por las continuas promesas y fechas. Algunos de los retrasos se han justificado por los inevitables aumentos de coste experimentados por los materiales que se han venido produciendo, justificación que no convence a los vecinos que reclaman servicios a la altura de los impuestos que están pagando o de quién sea la culpa. Ahora todas apuntarán al regidor del PP.

Servicios del siglo XXI

Ocupando la misma parcela irregular donde se asentaban los anteriores módulos que ofrecían servicios del siglo XX más que del XXI, en la confluencia de la avenida San Bartolomé de Tirajana con calle Islas Canarias. Los trabajos arrancaron en este mandato, hace cinco meses y, según una nota del equipo de gobierno, "la construcción de las nuevas instalaciones se encuentra muy avanzada y la estructura casi terminada". Pese a que los tiempos de las obras no son fáciles, y menos los posteriores equipamientos, Ruz insistió en que "la intención es que se pueda abrir, a falta de algunos detalles, a lo largo de este próximo verano".

"Carencia permanente"

Quizá las prisas vengan por el hecho de que el regidor admita que "ha habido de forma histórica una carencia permanente por parte del Ayuntamiento de Elche con las pedanías, especialmente las costeras. Esta es una manera de demostrar la voluntad firme e inequívoca con este enclave de Arenales del Sol, que cuenta con una de las mejores playas de la provincia de Alicante”. La semana pasada el diario ya adelantaba que ese interés en invertir en pedanías también hará que este verano haya servicio de BiciElx en El Altet o Arenales, también si se resuelven la compleja organización de cómo mover tres estaciones en cada una de estas pedanías -de las que no podrán salir a otras- para acercarse a playas como El Altet o el Carabassí, respectivamente.

Para Ruz, la obra que ha visitado hay que calificarla como la de "mayor envergadura en esta pedanía desde la el paseo de San Bartolomé de Tirajana", y lo aseveró junto a los concejales que le acompañaban, el de Estrategia Municipal, Francisco Soler; el de Pedanías, Raúl Sempere; y el de Relaciones Institucionales Juan de Dios Navarro, a la sazón diputado provincial porque la institución provincial participa del proyecto junto al Ayuntamiento. Ruz aprovechó para lanzar un dardo a la oposición: "Esto demuestra que la Diputación está implicada con Elche", tras las últimas críticas de los socialistas sobre la parálisis aparente del Palacio de Congresos, proyecto que lleva muchos meses pendiente de que la institución mueva ficha.

Mil metros

Las nuevas instalaciones, de cerca de 1.000 metros cuadrados, tendrán forma de L, triplicarán las anteriores, con planta baja y planta primera. La planta baja se destinará a consultorios médicos y otros servicios públicos municipales como la Oficina de Turismo y la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC) y la Policía Local, además de salas multiusos, aseos y almacenes. En la primera planta habrá salas de reuniones, aulas de actividades y despachos para colectivos y entidades de la pedanía, además se ubicarán porches y zonas de espera en todo el edificio.

En la actualidad el consultorio médico ya opera de manera provisional en unas instalaciones prefabricadas instaladas en junio en la Avenida San Bartolomé de Tirajana. Allí el servicio comparte ubicación con la Unidad de la Policía Local, la OMAC y la Oficina de Turismo. Por otra parte, ha destacado el esfuerzo realizado en el cambio de luminarias de vapor de sodio por Led, “fruto del compromiso del gobierno municipal con esta pedanía que supone una iluminación más eficaz y óptima”.