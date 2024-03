José Marroquí: «El Estado tiene a la agricultura como cualquier cosa y es un tronco del árbol que no se puede secar»

El de agricultor del año, ¿era uno de los reconocimientos que más deseaba?

Es un reconocimiento de Asaja a la agricultura y está bien, pero premio no quiero, quiero ganar dinero para atender a todo el mundo, a los trabajadores cuando trabajen. Es verdad que la agricultura del campo de Elche se promociona mucho y más que antes, tuvo un bajón muy grande porque los jóvenes se fueron a las fábricas y ahora van volviendo, el Estado tiene ala agricultura como cualquier cosa y no se preocupa de que de ahí comemos todos, es uno de los troncos del árbol, no se puede dejar secar.

¿Cómo fueron sus inicios?

Toda empresa como no salga desde abajo pisando y recogiendo las hierbas que hay en el suelo no sale, se empieza desde abajo.

He sido jornalero, trabajador del campo, y tuve tres jefes y en el almacén en hortalizas otro unos años donde se trabajaba la alcachofa. Del almacén venía con experiencia de trabajar pero me quería ir a Suiza a ganar perras. Cuando vine de la mili me puse por mi cuenta. Fundamos tres sociedades, la primera fue una comunidad de bienes que tenía unos topes y luego frutas y hortalizas Marroquí. Aquellas empresas las cambiamos porque los clientes, por mi apellido Marroquí, pensaban que veníamos de Marruecos.

Pepe Marroquí declara que los paseos por el campo y el contacto con las alcachofas le dan la vida / Áxel Álvarez

¿Se hubiera imaginado que llegaría a tener 200 trabajadores?

Al entrar mis sobrinos y mis hijos la empresa es más grande y hay que trabajar más. Somos cinco socios en tres ramas de familias, dos hijos, mi cuñado otros dos y hijos y un sobrino. Llevarlo en familia es complicadísimo pero hay que llevarlo, e incluso con Marfruit hicimos un protocolo familiar y te tienes que adaptar al protocolo, es muy interesante, porque nadie de fuera puede estar dentro representando a la empresa.

«Me duele cultivar, envasar y recortar brócoli por un euro y que después el supermercado lo ponga a dos euros»

A pesar de estar jubilado y fuera de la dirección, ¿le siguen pidiendo consejo?

A veces te preguntan Pepito, vamos a ver esto y lo otro. Me piden opiniones por lo viejo ya, he pasado por muchos sitios. Soy el engranaje, el que se va cayendo. Lo demás es gente joven todo lo que hay, mi cuñado (Enrique Amorós) también está jubilado, y yo pues doy vueltas por el campo y voy al almacén, ha sido toda mi vida, hasta que me muera voy a estar dando vueltas. Eso de recoger lo tuyo te llena de satisfacción, me voy y veo las alcachofas y los brócolis y me hace sobrevivir.

Puede quedarse satisfecho de que pese a que cada vez hay menos relevo en el campo usted lo aseguró

Gracias a Dios, y quisiera la tercera generación, poder inducirlos aquí a los que quieran porque si no la empresa va a ir al suelo, pero también digo que como vengan de estudiar directamente a mandar estamos listos. Tengo una nieta con 17 y la estoy pinchando, pero alguno aprenderá, tienen que aprender. Sería lamentable perder una empresa ya montada, y solo tienen que padecer un par de años pisando barro para ir metiéndose en sitios. Primero tienen que aprender como dice el refrán, para que sepan lo que vale un peine.

Como exportadores del 80% de la producción, ¿cuesta asentarse en España?

Empezamos a trabajar en Europa en el 95 en Francia, Alemania, Inglaterra...y en España hemos llevado muchos palos. Como te descuides no ganabas ni para los seguros. No es que aquí se venda peor, pero son muchos impagados en España, si quieres trabajar con volumen siempre te enganchaban.

Pepe Marroquí en una de las fincas de Marfruit en La Marina antes de la entrevista / Áxel Álvarez

¿Las relaciones con mayoristas son cada vez más exigentes?

Trabajando para una cadena de supermercado te exigen una salida, como falle al día siguiente te pueden tirar del programa. Prácticamente los supermercados vienen a hacernos ellos auditorias de todo, del mantenimiento, limpieza, cómo tratamos a la gente, si se portan bien, pagan bien o mal, luego a parte te obliga el Estado a hacer tus propias auditorias.

¿Entiende la diferencia de precios entre lo que percibe el agricultor por kilo y por lo que se vende en grandes superficies?

El supermercado se mantiene en una comisión muy alta. Me duele que haya cultivado, envasado y recortado brócoli por un euro para el supermercado y después lleguen ellos y lo pongan a dos euros.

«No entiendo la burocracia con tantos papeles y tener todo apuntado en el cuaderno de campo, así al agricultor lo matas»

¿Falta regulación?

Sí, pero es muy difícil, salvo que haya inspecciones del Estado que digan de regular y de poner un margen.

¿Qué le pasa por la cabeza cuando ve al sector con tractoradas reivindicando precios justos y rentabilidad?

Como esta manifestación no ha habido otra. En Francia alguna vez, pero este año ha sido fuerte, también nos pica el bolsillo. 100% comparto las reivindicaciones, igual que no entiendo la burocracia con tantos papeles con el cuaderno de campo apuntando todo, al agricultor lo matas. Deberían darle facilidades al agricultor.

Como presidente de El Porvenir, ¿qué le depara al sector con la falta de agua?

Yo he conocido sequía y no se si es que son ciclos. No le tengo miedo, lo único que quisiera es que con el trasvase se conectaran todas las cuencas, se que cuesta dinero pero el Tajo tiene agua y podría servir para pantanos que no tengan como el de Murcia que está al 18%, con eso no llegamos. No sabemos los millones de litros que se van al mar de Zaragoza al Ebro. Debería haber una norma para que, por ejemplo, a partir de 1.000 metros cúbicos que pasen puedas coger cuando vienen lluvias fuertes.