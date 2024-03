Los ecologistas redoblan la presión en Elche para paralizar la planta de Saladas

Los ecologistas han redoblado su presión contra las plantas solares proyectadas sobre suelo de alto valor para cultivar en el término municipal de Elche. La central PSF Saladas es el claro ejemplo. La Asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha vuelto a alegar contra esta fotovoltaica promovida por Premier SPV 12 tras salir una vez más a información pública hace tan solo unos días.

La potencia de la central en cuestión es de 1,4 MW, y el presupuesto de ejecución de la planta roza los 2 millones de euros. El expediente fue sometido al trámite de información pública y a las consultas correspondientes a finales de 2022. Sin embargo, se produjeron modificaciones respecto a la línea soterrada de evacuación por exigencia de algunos informes sectoriales, lo que ha obligado a reabrir el proceso, y que haya un nuevo periodo de alegaciones.

En el escrito firmado por AHSA y por uno de sus integrantes a título particular, Miguel Ángel Pavón, se insiste en que el trazado no ha sido modificado y que la central se extenderá sobre cuatro hectáreas de un suelo de alto valor agrológico.

Elevada fertilidad

Para la asociación, es irrelevante considerar que los terrenos afectados por la central en la actualidad no se encuentren en cultivo y se hallen en estado de abandono, ya que podrían volver a cultivarse al tratarse de terrenos de elevada fertilidad. Además, advierten de que las obras de la central podrían menoscabar dicha elevada fertilidad a consecuencia de los movimientos de tierras y las operaciones de compactación que sufrirán los terrenos afectados.

Planta fotovoltaica Cooperativa de Crevillente / AMOROS

También carga la asociación contra la falta de alternativas planteadas por la empresa que no sean terrenos no urbanizables y echan en falta que no se aporte simulación visual alguna del proyecto de la central una vez ejecutado. Por último, AHSA defiende que se tendría que paralizar la tramitación de este expediente con base en la suspensión de licencias aprobada por el Ayuntamiento, que fue posterior al inicio de la tramitación de esta planta.

Otras plantas solares en Elche

Desde AHSA, «se especifica que debe utilizarse el menor suelo posible de este tipo». Este argumento indicaban en esas alegaciones presentadas hace unos meses que es aplicable a otras 24 plantas más proyectadas en el término municipal ilicitano, al ocupar suelos con capacidad agrológica elevada de clase B. Entre ellas, se citaban las centrales Perleta I, de 3,7 hectáreas; Perleta II, de cinco hectáreas, Perleta III, de 7,1 hectáreas; FV Bonmatí, de 0,9 hectáreas; FV Luis Mora 3, de 0,2 hectáreas; FV Elche I, de 7,7 hectáreas; FV Elche II, de 7,5 hectáreas; FV Elche III, de 7,1 hectáreas; FV Elche IV, de 7,7 hectáreas; FV Elche V, de 8,4 hectáreas; PFV Asprillas I, de 14,8 hectáreas; PFV Asprillas II, de 17,1 hectáreas; PFV Asprillas III, de 15,2 hectáreas; PFV Asprillas IV, de 3,8 hectáreas; FV Altabix I, de 4,1 hectáreas; FV Altabix II, de 2,8 hectáreas; FV Marruecos, de 4,8 hectáreas; FV Júpiter, de 7,5 hectáreas; FV Jubalcoy I, de 12,88 hectáreas; FV Civitas, de dos hectáreas; Saladas V, de 1,6 hectáreas; FV Polo Norte, de 7,5 hectáreas; Saladas I, de 8 hectáreas; y FTV Lucinala, de 98 hectáreas.