«Tenemos lista de espera de despachos de abogados en Elche para acoger a alumnos en prácticas»

La entrevista con Diego García es en el despacho del decano, situada en la segunda planta. Está al frente de un colectivo de 1.300 profesionales de los cuales más de 800 lo son como ejercientes. Ganó las elecciones en 2023.

¿Qué destacaría de la gestión este primer año?

La junta de gobierno ha hecho un gran esfuerzo. Estamos satisfechos del desarrollo de las actividades, como han sido recientemente las del patrón,San Raimundo de Peñafort, también de la contención del gasto y la congelación de las cuotas.

¿En qué ha consistido ese esfuerzo de la junta de gobierno?

Trabajamos por los intereses de los colegiados, por dignificar la profesión. Por lograr que sea respetada por todos los operadores jurídicos. Mejorar las pensiones de los mutualistas o perfeccionar el turno de oficio. Pero nos queda mucho por delante no solo para todo ello, sino para mejorar los medios en los juzgados a fin de que se aceleren los procesos y, entre todos, la calidad de la Justicia que reciben los ciudadanos. Tenemos también mucho interés en ofrecer formación a los colegiados constante y de calidad.

Huelgas en la Justicia

Nada de ello debe haber sido fácil porque huelgas en la Administración de Justicia las ha habido en todos los órdenes y ustedes, como le ha pasado a los procuradores, pero principalmente a los ciudadanos a los que representan, han sido las víctimas...

Ha sido un año muy difícil por las huelgas, sí. Después la problemática con la Mutualidad de la Abogacía, las reformas legislativas, la coordinación del Máster de la Abogacía, la gestión del turno de oficio, la formación, la comisión de deontología o de honorarios... Todo nos ha obligado a rediseñar las comisiones y poner en marcha secciones en materias especializadas.

Diego García García, decano del Colegio de Abogados, cree que están más abiertos que nunca / Áxel Álvarez

...Y ha habido elecciones en la Agrupación de Jóvenes Abogados...

Así es. Hemos rediseñado las comunicaciones del colegio con los colegiados y potenciado nuestra presencia en las redes sociales. Tenemos muchas propuestas de mejora del funcionamiento del colegio en beneficio de nuestros abogados. Algunas ya están en marcha y en otras seguimos trabajando para implementarlas en muy poco tiempo.

Máster de la Abogacía

¿En qué ha cambiado la organización del Máster de la Abogacía que gestionan con la Universidad Miguel Hernández y el CEU Cardenal Herrera?

Hemos abierto una bolsa de profesores y nos hemos encontrado con una participación que no esperábamos. Nos dijeron que no había abogados interesados en ello y hasta ochenta letrados se han presentado para impartir las clases. Estamos muy satisfechos de esta respuesta y más por el hecho de que tenemos lista de espera de despachos de abogados para acoger a los alumnos en prácticas cuando nos habían dicho que no había despachos interesados en acoger a alumnos que las hicieran. La realidad es que tenemos despachos en cola. Además, hemos firmado nuevos convenios de colaboración con la UMH, la UNED, el Ayuntamiento de Elche y diversas entidades financieras y recreativas...

¿Quiere meter más ámbito docente en el Colegio de Abogados?

Tenemos propuestas. Una de ellas es la creación de un certamen jurídico en tres categorías. Una de investigación, otra de reconocimiento a la persona jurídica que haya destacado en la defensa de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y una tercera de trayectoria profesional.

El decano de los abogados de Elche ha cumplido un año al frente del colectivo ilicitano / Áxel Álvarez

¿Ser decano era lo que usted pensaba que sería o hay algo que le haya sorprendido?

Lo que me he encontrado es que el Colegio tenía muchísimo trabajo que soportan evidentemente los propios trabajadores, pero también la junta de gobierno, pero muchos compañeros se han brindado a trabajar, al día a día, a organizar comisiones, cursos...

Dice que ha abierto las puertas del Colegio de Abogados, ¿de qué forma?

Hay una colaboración más activa. Un total de 85 abogados participan en las comisiones de trabajo del ICAE o bien colaboran en algunas de las secciones. Ese era uno de nuestros fines cuando presentamos la candidatura: ofrecer un servicio de formación continua y especializada a los colegios. Hemos celebrado más de medio centenar de actos entre jornadas, charlas, conferencias, cursos... todos ellos impartidos por ponentes de gran prestigio jurídico.

Observatorio

¿Cree que van a poder arreglar algo los males de la Justicia con el Observatorio del Estado que han puesto en marcha?

De momento es una iniciativa pionera en España. Celebramos la primera reunión en noviembre y será semestral. Hay una necesidad en la que coinciden todos los agentes y operadores jurídicos que intervienen en Elche en la Administración de Justicia: hay que crear un foro en el que se puedan intercomunicar y debatir distintas propuestas para mejorar y que redunde en la actividad de los profesionales de la abogacía.

Diego García, el día de la elección con sus dos contrincantes por el decanato, Mónica San Emeterio y Cristina Birlanga / Matías Segarra

¿Qué han pedido ustedes a jueces, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios...?

Hicimos varias. Lo más importante es agilizar los señalamientos y la resolución de los profesionales, mejorar el trato que recibimos, obtener más espacio para la sede colegial y, en especial, para la oficina donde se presta el Servicio de Orientación Jurídica. Elche necesita más órganos judiciales, como otro contencioso, por ejemplo; y se tiene que implementar ya el expediente judicial electrónico...

A la segunda reunión entiendo que ya irán con algunos problemas para resolver, ¿no es así?

Todos los colectivos: fiscales, letrados de la administración, magistrados, Policía, Guardia Civil, procuradores, funcionarios, porque están los tres sindicatos, las secciones de la Audiencia... Todos le han dado muy buena acogida. Y sí, los problemas se van a poner sobre la mesa y ya te avanzo que en un mes y medio pueda estar en funcionamiento uno de los asuntos que más nos va a ayudar, como es el expediente judicial porque así nos lo ha hecho saber la Conselleria de Justicia.

¿Y cómo lo va a mejorar?

El subdirector de Innovación nos ha adelantado que se está iniciando ya la formación. Va a sustituir al Cicerone y no acaba con el papel, pero lo que sí va a facilitar y posibilitar a los profesionales de la Abogacía es que desde sus despachos van a poder visionar todo el expediente judicial. Estén donde estén. No tendremos que ir a los juzgados a hacer fotocopias o para pedir cualquier cosa. Lo podremos ver en la pantalla de nuestro ordenador.

Va a cumplir usted en 2024 los 35 años como abogado, ¿sigue esta profesión anclada en el siglo XX?

No podemos perder la visión de que antes las demandas se hacían con papel de calco. Se lo dabas al procurador y este lo llevaba al juzgado. Todo era así y a la vía inversa: del juzgado al despacho...

Lentitud de la Justicia

...Pero no parece que la Justicia sea ahora más rápida que entonces?

Hay bastantes juzgados que funcionan mejor que otros, que lo hacen peor. Pero también cuando yo empecé pasaba lo mismo. Había algunos más rápidos y otros más lentos. Se ha avanzado. Pero esta es una de las cuestiones importantes que llevamos al Observatorio de la Justicia: la celeridad de la Justicia y la puntualidad de los señalamientos. Todos los retrasos conllevan una Justicia lenta para el administrado, con dificultades para ejercer la tutela judicial efectiva. Ahora mismo no puedes decirle a un cliente cuándo estará resuelto su asunto. Hay que dotar a la Justicia de más medios económicos y de personal. En Elche hay juzgados saturados

¿Qué le dicen los magistrados y letrados de la administración cuando van con todos estos problemas de falta de celeridad en los procedimientos?

La voluntad que siempre nos trasladan es la de reducir los plazos y hacer las cosas lo mejor que pueden, pero están muy limitados de personal y de medios económicos.

¿Pero yo llevo muchos años escuchando a los decanos hablar de la falta de presupuesto en Justicia y no hay ministro que lo resuelva?

Es cierto, pero tampoco hay el mismo número de órganos judiciales que antaño. La población ha crecido, los problemas, el número de asuntos judiciales... todo se ha multiplicado porque hay mucha más conflictividad en la sociedad. Y quiero destacar el esfuerzo que hace el Turno de Oficio...

En una reunión con el alcalde, al poco de ser nombrado decano del Colegio de Abogados de Elche, junto al también letrado Rafael Ramos / INFORMACiÓN

Dígame...

Hay que poner en valor la labor diaria que prestan en la defensa de los intereses de los más vulnerables las 24 horas del día y los 365 días del año. Una labor que, durante este año, nos ha llevado a reconocer a cuatro profesionales de la abogacía adscritos al turno de oficio.

Han decidido poner en marcha una encuesta entre los profesionales para que digan qué funciona mal en la Justicia. ¿No temen buscarse enemigos?

Nuestra obligación es recoger las inquietudes de los colegiados, sus preocupaciones y sugerencias para el mejor desarrollo profesional en los juzgados. Yo tengo que destacar que hay un grado de compromiso y una buena labor del funcionariado, pero también queremos corregir o potenciar aspectos y detalles. Recientemente, en los actos del patrón, hemos reconocido a una funcionaria de Justicia por el excelente trato a los profesionales de la abogacía, esa es nuestra línea de trabajo.