El alcalde de Elche sale en defensa del edil de Estrategia Municipal y dice estar "a días" de la liquidación del presupuesto

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha salido en defensa del edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, a quien ayer el PSOE pidió que se le retiren las competencias de Hacienda por el retraso en la liquidación del presupuesto que expone al Ayuntamiento a una demora en las adjudicaciones de obras y del pago a proveedores. El máximo responsable municipal ha anunciado, además, "estar a días" de cumplir ese trámite para actualizar las cuentas municipales asegurando que estará "en tiempo y forma tal y como ocurría en el anterior mandato, a veces unos días antes y otras veces un día después".

Frente a las críticas del principal partido de la oposición, el regidor popular ha asegurado que su concejal y vicealcalde es un "extraordinario profesional que ha estado sirviendo a su ciudad desde hace más de cuarenta años y desde la empresa privada y haciéndolo impecablemente bien". Ruz ha aprovechado para poner en valor el curriculum de Soler y su trayectoria profesional en la esfera privada. "Fue presidente del Consejo Social, presidente del Colegio de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, ha tenido, porque ahora está en excedencia, vinculación directa con empresas de Elche asesorándoles en materia fiscal y en gestión económico y financiera".

Tras advertir el PSOE que el Ayuntamiento ha incumplido la ley de Haciendas Locales porque es en marzo el límite para la aprobación de la liquidación del presupuesto, el primer edil ha lamentado que "por desgracia tenemos a una oposición muy perdida, desnortada que da palos de ciego para ver si se les ve". Pablo Ruz se ha amparado en que la "obligación legal es tener los presupuestos y los tuvimos" para avisar después de la inminente liquidación. También ha destacado "estar a muerte" con su concejal "porque lo está haciendo muy bien".

La corporación municipal, en un pleno / Antonio Amorós

Remanente y préstamo

De la liquidación del presupuesto dependen operaciones tan claves para el día a día de la gestión municipal como es la incorporación de las partidas del año anterior que no se han ejecutado a los fondos de 2024, es decir, añadir el dinero que no se ha gastado a las cuentas de este año, para poder realizar inversiones pendientes y comprometidas. De ahí que el PSOE ha advertido de que está en juego que los proveedores cobren a término, además de avisar de que el remanente de tesorería, la cantidad sin gastar de 2023, también va a estar disponible más tarde de lo previsto (estiman que a mitad de año). Con esta herramienta, el equipo de gobierno tiene previsto acometer diversas obras y proyectos extra para el municipio que no han tenido cabida en el presupuesto de este ejercicio.

Otro problema es que, tal y como advirtió la edil socialista Patricia Maciá, hasta que no se liquide el presupuesto, el equipo de gobierno no puede pedir el préstamo previsto de 20 millones de euros, anunciado este año, y por lo tanto, no puede adjudicar un contrato que dependa de esta fuente de financiación.

Inversiones que dependen del banco

El Ejecutivo de Pablo Ruz ha querido garantizar con la petición de un nuevo crédito un 35% de las inversiones (57 millones de euros) que han consignado en su primer presupuesto del mandato. Con la financiación de los bancos el Ayuntamiento tiene pensado costear parte o gran parte de los proyectos más novedosos del equipo de gobierno como la construcción del centro cultural de Jayton en la avenida de Novelda; la rehabilitación del Mercado Central; la reforma de la calle Curtidores hasta el colegio Hispanidad; la plataforma única de la calle José García Ferrández de Carrús; la renovación del parque móvil; el proyecto del polideportivo de Puertas Coloradas; la rehabilitación y mejora de los cementerios; la adquisición de desfibriladores y de dispositivos contra los atragantamientos en los centros educativos; la rehabilitación de la Casa de la Virgen; la modernización del Gran Teatro; la mejora de parques y jardines; el plan de arbolado Elx Natura; la construcción de la pasarela sobre el ferrocarril en Altabix; la red de pluviales del Camino Viejo de Santa Pola, entre otros.