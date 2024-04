Elche tendrá votación para alcalde pedáneo en 16 de las 28 pedanías que presentan a más de un candidato

El Ayuntamiento de Elche ha recibido medio centenar de candidaturas para ser alcalde pedáneo y hay al menos un aspirante en las 28 en que se divide el Camp d'Elx, aunque el número de pedanías es mayor porque existen agrupaciones (caso de Jubalcoy-Saladas o Ferriol-Vallongas). Hasta ahora, esta elección era "digital", por el alcalde de turno, lo que siempre etiquetaba al elegido como de un signo político u otro, lo fuera o no. Ya no será así. Los pedáneos no solo serán elegidos por sus convecinos, lo que les dará un plus de autonomía, aunque se integrarán en los 14 nuevos distritos en que se divide el término municipal como una pieza más del nuevo engranaje municipal.

La concejala de Pedanías, Loli Serna / INFORMACiÓN

Documentación

La edil de Distritos, Loli Serna, ha señalado que durante el mes se procederá al trámite burocrático que culmine, tras las elecciones allí donde sea necesario, con el nombramiento de los representantes. A priori, después de comprobar la documentación, de resolver cualquier alegación, se prevé de doce de los candidatos sean designados sin proceso electoral porque no tienen rivales, siempre y cuando cumplan con los trámites. Sí lo habrá en 16 pedanías porque se ha registrado más de una solicitud. Se trata de Algoda, Matola, La Hoya, Peña de las Águilas, Las Bayas, Balsares, Maitino, Valverde, Asprillas, Carrús, El Altet, Torrellano Bajo, Jubalcoy y Saladas, Daimés, La Galia y Torrellano Alto.

Tres días hábiles

Con la publicación de las listas de candidatos, aún provisional, en la web municipal o en dependencias municipales de las pedanías, se abre un período de tres días hábiles para la formulación de alegaciones. En caso de no presentarse, el Ayuntamiento elevará de forma definitiva la lista provisional de candidatos, si las hubiese, se resolverán en el plazo de dos días hábiles. A priori las elecciones tendrán lugar el 28 de abril. El Ayuntamiento informará de los lugares y horarios a los vecinos para que depositen sus papeletas.

El pasado febrero, el alcalde Pablo Ruz tuvo que nombrar pedáneos en Torrellano y El Altet pese a la proximidad de estos comicios.