Cruz Roja Elda alcanza los 120 años al servicio de los más necesitados y desde la ONG se ha querido trasmitir un mensaje de gratitud a la ciudad "por hacerlo posible".

La plaza Castelar acoge durante la mañana de este sábado la celebración del aniversario de la séptima institución más antigua de la ciudad. Está por delante de la Agrupación Local del PSOE que se creó en 1909; el Club Deportivo Eldense en 1921 y la Mayordomía de San Antón en 1939, pero por detrás del Ayuntamiento de Elda constituido en el año 1425, la parroquia de Santa Ana en 1528, la Cofradía de la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso en 1796, la banda de música Santa Cecilia en 1822, la Comunidad de Regantes de la Huerta de Elda en 1857 y el Casino Eldense en el año 1901.

En su día grande los voluntarios mostrarán el material de Cruz Roja e informarán de sus actividades y servicios a partir de las diez horas para, a las doce del mediodía, desarrollar el tradicional acto institucional en el que se entregan las distinciones a los "héroes sociales".

Fundación en 1902

En el 1902 se fundó en Elda la asamblea local de Cruz Roja siendo su primer presidente José Tobar, industrial del calzado, al que le sucedieron Pujalte y, a su muerte, Salustiano Villa.

La primera sede se inauguró en diciembre de 1924 en el número 26 de la calle Maura. Pero en abril de 1926 se instaló el Dispensario, el Parque de Bomberos y las oficinas de Cruz Roja, de manera provisional, en los bajos de la calle Independencia número 33. Y allí permaneció hasta que se abrió la nueva sede de la Cruz Roja y Bomberos de Elda.

Consulta gratuita

Según relata en sus escritos el cronista oficial de Elda, Gabriel Segura, "allí se pasaba consulta gratuita a todos los pobres de la localidad, estando a cargo dicho servicio de los facultativos Miguel López Mora, Antonio Porpetta, Enrique Román y Waldo García, médicos y practicantes todos ellos de la Cruz Roja".

En julio de 1927 el sacerdote Narciso Catalán Romero (1887-1973) es nombrado presidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja de Elda y en enero de 1929, tras la correspondiente convocatoria y plazo de presentación de presupuesto, la Junta de la Asamblea Local de la Cruz Roja Española adjudicó las obras de terminación de la planta baja de la casa social por 1.800 pesetas el trabajo de albañilería y 1.518 pesetas la carpintería.

En febrero de 1930 el nuevo edificio de la Cruz Roja, del Parque de Bomberos y de la Gota de Leche fue inaugurado y el mismo día, con la asistencia del obispo -el doctor Irastorza- se puso la primera piedra del grupo escolar “Emilio Castelar".

Mis Cruz Roja Elda

En junio de 1934 tuvo lugar el primer festival benéfico organizado por el comité local. "Participaron las agrupaciones artísticas “Sociedad Lírica Eldense”, el Orfeón Sinfónico con su magnífica rondalla, la Orquestina del maestro Albiñana, la prodigiosa niña Carmencita Bañón Alonso, declamando el monólogo “La enfermera”; y la diva inimitable Milagritos Gorgé, cantando la Cavatina del Barbero de Sevilla. Como fin de fiesta, se proclamó Mis Cruz Roja 1934 a la encantadora señorita Eva Martí Romero y Damas de Honor a las bellas señoritas Rosita Tortosa, Antoñita Girona, Carmen Francés, Mercedes Piñero, Esperanza Serrano y Salud Busquier Carpio", cita Gabriel Segura aludiendo al tercer ejemplar de El Cronista.

En 1938, en plena Guerra Civil, la sede de Cruz Roja acogió uno de los dos hospitales de sangre del municipio y, por parte del Comité Local de Defensa Pasiva, se hizo público el listado de lugares de asistencia médica en caso de que se produjeran bombardeos por parte de la aviación enemiga.

En abril de 1973 fallece en Alicante el sacerdote eldense Narciso Catalán Romero, presidente de la Asamblea de Cruz Roja de Elda durante tres décadas. Como homenaje a su entrega y desvelos por esta institución, el puesto local, situado entonces ya en el paraje del Reventón, recibió el nombre de “Puesto de Socorro Narciso Catalán Romero”.

Y solo un año más tarde, en septiembre de 1974, se inicia la construcción del puesto permanente de socorro de la Cruz Roja en la partida del Reventón, al inicio de la desviación de la carretera nacional que se terminó convirtiendo en la autovía A-31 de Alicante-Madrid, entrando en servicio en los primeros meses del año siguiente.

El último de los apuntes destacados por el cronista oficial se remonta a julio de 1975 cuando el pueblo de Elda recibió la la Medalla de Oro de Donantes por su repetidas y generosas respuestas a las peticiones de donación voluntaria de sangre para fines humanitarios.

"Ilusión y ganas de ayudar"

El actual presidente de Cruz Roja Elda, Ismael José Estevan González, considera que esta celebración es una efeméride más que un cumpleaños. "Una gesta que comenzó hace 120 años en nuestra ciudad y que, gracias a unos entusiastas solidarios -nuestros primeros voluntarios- que buscaron a unos benefactores -nuestros primeros socios- y con el apoyo de nuestras autoridades -la actual Corporación Municipal- crearon una entidad que desde su fundación, en el año 1902, siempre ha tenido como potente motor la ilusión y las ganas de ayudar a aquellos ciudadanos que sufrían accidentes o enfermedades. Con el paso del tiempo aquellos voluntarios consiguieron una camilla, unas bicicletas y un local hasta disponer de su primer vehículo ambulancia en el que ya podían trasladar a los pacientes o heridos hasta la antigua Casa de Socorro".

Guerra Civil

Irrumpió la Guerra Civil pero Cruz Roja siguió ayudando, de manera neutral, a las personas que lo necesitaban. "Siempre con sus principios fundamentales como bandera y siempre ayudando al más vulnerable. Y siguieron ayudando, ya no solo en las situaciones de urgencia sino también aportando ropa y alimentos en aquellos roperos antiguos repletos de prendas que donaban nuestros vecinos. Pues bien -subraya Ismael Estevan- 120 años después seguimos en la misma senda para ayudar a quienes más lo necesitan y ojalá llegue el día en el que nuestra misión ya no tenga sentido porque no haya ningún colectivo al que tener que ayudar...".

Principios

En las últimas décadas la entidad se está volcando especialmente en los colectivos vulnerables como inmigrantes, mujeres en situación de dificultad, mayores en soledad, personas sin hogar, menores, toxicómanos y, más recientemente, en los refugiados de la guerra de Ucrania.

"Siempre aportando nuestro granito de arena para sensibilizar y promocionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los hábitos saludables, colaborando con nuestro Ayuntamiento y con otras ONG de la ciudad. Y siempre gracias a nuestros voluntarios y voluntarias, a nuestros socios y socias, y al apoyo de las entidades públicas que confían en nosotros", destaca por último el presidente de una agrupación local que sigue fiel a los principios con los que se creó en 1902.