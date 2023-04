El nuevo Palacio de Justicia de Villena ya tiene ubicación. El Consell comprará un solar de 750 metros cuadrados ubicado en la calle Sancho Medina, en frente del actual juzgado.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha anunciado tras la reunión con el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, la construcción del nuevo Palacio de Justicia justo frente a los actuales, en un solar disponible y adecuado para el proyecto que en principio está valorado entre ocho y nueve millones de euros.

El primer edil ha señalado que este anuncio es un paso más para reforzar el proyecto de ciudad y de capitalidad en la comarca del Alto Vinalopó, que debe reforzar los servicios y las prestaciones a la ciudadanía que se debe ofertar desde la ciudad.

Cerdán ha destacado que ha sido difícil encontrar terrenos para el futuro proyecto del Palacio de Justicia y ha agradecido la decisión final de la propia conselleria de adquirir suelo ante la falta de terrenos que pudiera albergar estas instalaciones.

Por su parte, la consellera Bravo ha explicado que “se ha iniciado el expediente administrativo para la adquisición de suelo en Villena. Un solar ubicado en la calle Sancho Medina que tiene 750 metros cuadrados que está en frente de los actuales juzgados”.

La consellera ha añadido que el objetivo es crear un edificio de varias plantas que sea funcional y que incorpore los estándares mínimos para la realización de las tareas propias de los juzgados y las actividades relacionadas.

La titular de Justicia también ha anunciado que las actuales instalaciones, que fueron visitadas en delegación con el alcalde y representantes municipales, también recibirán nuevas inversiones en materia de climatización y de accesibilidad, que facilite el confort, tanto a la ciudadanía como a los trabajadores y profesionales que allí realizan sus tareas.

“Será un edificio que mire a la ciudadanía, que contribuya a esa mejor calidad de servicio público, además de tener en cuenta a todos los que trabajan en el sector”, ha asegurado.

Juzgados de Violencia de Género

El primer edil ha aprovechado la reunión con la consellera Bravo para pedirle que mantenga la actividad del juzgado especializado en Violencia de Género en Villena, y que no ejecute las decisiones iniciales de trasladarlo a Elda. Para el alcalde, disponer de este servicio para la ciudad y para la comarca en una materia tan sensible es “importante para la ciudadanía”.

Así, el alcalde ha expresado su disposición a seguir negociando con todas las administraciones para que Villena siga ofreciendo este servicio y atención de manera próxima a la ciudadanía y, en especial, a las víctimas de la violencia machista.

Barrio San Francisco

La ubicación del nuevo Palacio de Justicia de Villena no ha estado exenta de polémica. En un primer lugar el lugar previsto para albergar el edificio era el barrio San Francisco, pero colectivos de funcionarios, abogados y procuradores se opusieron.

No obstante, tras la reunión el acalde y la consellera han coincidido en que no ha sido ese el motivo del cambio de ubicación. Sino que, lo que ha propiciado que el solar escogido sea el de Sancho Medina en frente de los actual juzgado ha sido el análisis del terreno. "Este solar es de roca por lo que no es la superficie más adecuada para construir sobre ellos", aseguraba el primer edil. Además de la complejidad de la actuación, la mano de obra también ascendía su coste.