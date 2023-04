El concejal de Urbanismo de Villena, Javier Martínez, ha informado de la “definitiva caída de los proyectos de plantas solares que se pretendían ubicar los pies de Sierra Salinas como consecuencia de la caducidad de su derecho de conexión a la Red Eléctrica Española por no haber logrado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el plazo establecido”, lo que representa un “éxito a la estrategia del gobierno municipal de PSOE-Verdes oponerse a aquellos proyectos que no son positivos para el territorio ni para el proceso de transición energética limpia no contaminante que defendemos en el Ayuntamiento de Villena”.