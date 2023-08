La Fundación Fisabio lidera el proyecto Menina (MENtal Health and wellbeing Improvement during pregNAncy), que tiene como objetivo generar nuevos conocimientos sobre la salud mental y el bienestar de las mujeres durante el embarazo, al hacerlas partícipes en la investigación. De esta forma, se podrá ahondar en "sus necesidades no cubiertas, en sus preocupaciones y en sus sensaciones durante el embarazo", han indicado responsables del proyecto.

La gestora de la I+D+i de Fisabio, Paula Pastor, ha señalado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) "calcula que el 25 por ciento de las mujeres embarazadas sufren algún tipo de malestar psicológico significativo y que una de cada cinco experimentará algún tipo de trastorno del estado de ánimo o de ansiedad durante el embarazo y el posparto, entre los que la ansiedad y la depresión son los trastornos mentales más frecuentes". Por ello, desde el proyecto Menina se promoverá el bienestar psicosocial y la prevención de los trastornos mentales en las madres durante el embarazo, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Un total de 12 mujeres embarazadas, entre las semanas 12 y 20 de gestación, participarán en calidad de "ciudadanas científicas" en la investigación cualitativa mediante entrevistas y compartiendo con ellas los resultados de la fase de análisis. Las 12 mujeres embarazadas formarán parte del proceso colaborativo y participativo junto con las responsables del Servicio de Salud Mental y del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Universitario de Elda, las doctoras Olga Brotons y María José García, respectivamente, así como el resto de profesionales sanitarios de estos servicios. Sanidad proyecta inversiones para las áreas de Elda y Orihuela y mejoras en la retribución para el personal La coordinación de este proyecto, que comenzó el pasado 15 de junio y finalizará el 15 de diciembre de 2023, recaerá en el equipo de gestión de Fisabio formado por la gestora de proyectos de I+D+i y responsable de la Unidad de Ciencia Abierta, Patricia Martínez; la gestora de I+D+i y Participación Ciudadana, Paula Pastor, y la gestora de Proyectos I+D de Fisabio Silvia Fajardo. Martínez ha afirmado que con la puesta en marcha del proyecto "se pretenden desarrollar nuevas soluciones para prevenir y mejorar la salud mental y el bienestar de las mujeres embarazadas", así como "crear una mayor concienciación e implicación del personal sanitario y las familias en el proceso". Proyecto Menina El proyecto Menina ha sido seleccionado para incorporarse al "Accelerator Programme" de la iniciativa europea "Impetus for Citizen Science", que está financiado con el programa Horizonte Europa. Además, se ha creado dentro de la estrategia de Ciencia Ciudadana de la Fundación Fisabio para impulsar la participación de la ciudadanía de manera activa en las investigaciones científicas, lo que contribuye a la cocreación y a los procesos colaborativos con todo el ámbito sanitario. "Impetus" impulsa proyectos de ciencia ciudadana a través de diferentes convocatorias abiertas. En la primera recibió 215 propuestas, entre las que se encontraba el proyecto Menina, que finalmente ha sido seleccionado junto a otros 34 proyectos de toda Europa. La financiación de Menina asciende a 20.000 euros para llevar a cabo el proyecto durante los siguientes seis meses. El programa de aceleración se completa con un plan de mentorización y formación en ciencia ciudadana y participativa que recibirá cada proyecto. La iniciativa contempla la incorporación de diferentes muestras de población y casuísticas. Igualmente, el equipo que forma parte del proyecto Menina espera introducir con éxito en la práctica clínica las soluciones obtenidas, replicándolas en todo el ámbito sanitario. Por otro lado, se trabajará para obtener una metodología "adecuada" que sirva para expandir los procesos de ciencia ciudadana como "estrategia transversal" en la investigación.