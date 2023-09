El Ayuntamiento de Villena ha decidido cerrar por la noche el parque del Mercado, que fue objeto de actos vandálicos hace poco más de una semana, cuando no llevaba ni 15 días abierto al público. A partir de este viernes, 1 de septiembre, el acceso a este espacio quedará vetado entre las 0.00 y las 7.30 horas, según ha anunciado este jueves el Consistorio, que no ha explicado los motivos de la medida, aunque su solo anuncio ya deja a entender que se trata de una decisión excepcional. Es decir, que en un principio no se había contemplado que fuera necesaria. Además, destaca que se trata de algo "provisional".

