Elda solicitará a Adif la cesión del edificio de la estación de tren

Elda pedirá a Adif que les ceda el edificio de la estación del tren para su uso municipal. Así se ha aprobado este viernes con la mayoría absoluta de votos de todas las formaciones políticas en el cuarto Pleno que ha celebrado la corporación municipal en lo que llevamos de mes de noviembre, una situación poco habitual para todos los presentes.

La propuesta ha partido a iniciativa del Partido Popular, quien ha presentado como moción en la sesión una propuesta en la que se solicitaba a la corporación municipal a que intercediera ante Adif para que la entidad subsanara los desperfectos que acumula la estación, cuyo inmueble constituye un Bien de Relevancia Local por su arquitectura y valor histórico. En este sentido, la concejala del PP, María Jesús García, ha señalado que la falta de mantenimiento de estas instalaciones están deteriorando la fachada y oxidando las marquesinas de la estación.

"No podemos permitirnos perder el patrimonio que nos queda", aseguraba García durante su intervención. "Hemos podido constatar como durante los últimos años la falta de mantenimiento está ocasionando que se deteriore el inmueble, y tras las últimas lluvias de septiembre, el agua se estanca y chorrea provocando que las marquesinas se oxiden, si la estación tuviera el mantenimiento adecuado eso no pasaría por lo que solicitamos que Adif interceda para subsanar estas deficiencias".

La propuesta ha contado con buena aceptación por parte de los grupos que componen el equipo de gobierno y, precisamente, el portavoz de Elda para Todas y actual concejal de Patrimonio, Iñaki Pérez, ha recogido el guante de los populares y pedido sumar a su propuesta la cesión por parte de Adif del inmueble de la estación a la localidad para garantizar su mantenimiento y dotarlo de otros usos municipales. "Hay que buscar fórmulas para que nuestros elementos patrimoniales estén en el mejor estado, esta estación y sus elementos patrimoniales han sufrido un abandono que va a más en gran parte por la falta de trenes que conecten la ciudad con Madrid desde el año 2013 con la llegada del AVE".

"Tenemos en cuenta la necesidad de utilización que tienen este edificio y la mejora de sus elementos ferroviarios, por ello, ya que nos ponemos en contacto con Adif, nos gustaría presentar una enmienda de adición a esta propuesta para instar la mercantil estatal a que estudie la cesión del uso al Ayuntamiento para que podamos dotarla de un uso público que beneficie a los ciudadanos".

Además de la cesión del inmueble, el portavoz de Elda para Todas ha añadido que en el escrito que se presente a Adif se solicitará la mejora de las conexiones ferroviarias de la localidad. "Solicitaremos a la entidad que disponga una doble vía dirección a Alicante para mejorar la conexión ferroviaria para lograr un sistema de trenes más eficientes que conecte a todos los municipios del Valle del Vinalopó entre sí y con la capital de la provincia".

Por su parte la concejala popular, ha recordado al concejal de Patrimonio que, de aprobarse la cesión del inmueble sería necesario reformar el Plan General de Ordenación Urbana, ya que a la estación no se le contemplan otros usos que no sean los ferroviarios. En respuesta, el portavoz de Elda para Todas, ha señalado que, si bien es cierto, aún quedan muchos pasos por delante para que esta cesión sea una realidad, como la necesidad de realizar un estudio conjunto para ver hasta qué punto se le pueden dar diversos usos al inmueble.

Servicios sociales

A diferencia de la moción anterior, el pleno no ha sido tan cordial durante toda la sesión. El debate ha vuelto a surgir entorno a los servicios sociales tras una propuesta de Vox en la que se solicitaba la modificación de la ordenanza de servicios sociales para incluir una línea de ayudas dirigidas a mujeres en situación de exclusión social tras conocer de cerca la portavoz de la formación ultra, Paqui Vicente, un caso concreto.

Vicente, cuya formación ha votado en contra de todas las pedidas sociales que han pasado por el pleno en los últimos meses, ha explicado que su intención era modificar la ordenanza para "atender a las pequeñas cosas". "Es una línea de ayudas para las mujeres cuidadoras que han tenido un trabajo precario y que se quedan fuera de las ayudas actuales al encontrarse fuera de los requisitos de las bases. Esta modificación permitiría cubrir mejor las necesidades de aquellas mujeres de la ciudad que no cobran una pensión y que son ignoradas por el gobierno local que deja fuera a gente de la ciudad que las necesita".

La concejala de Elda para Todas, Cristina Rodríguez, ha respondido a la portavoz de Vox recordándoles que en el pleno de septiembre votaron en contra de las propuestas de mejora de servicios sociales que estaban aprobadas por los técnicos y en los que se incluían programas de ayudas similares a los que ahora estaban proponiendo. "Votó en contra de estas ayudas y las calificó de innecesarias y ahora nos trae una moción en la que pide al equipo de gobierno que diseñe un programa de atención a personas mayores y pidiendo que modifiquemos la ordenanza todo porque ha conocido a una persona que necesita modificaciones. ¿Cuándo las ayudas no son para los que ustedes quieren son paguitas, y estás como las proponen ustedes si que son buenas, no? Ese no puede ser el criterio de este equipo de gobierno, estamos en la línea de lo que dicen los técnicos".

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, David Guardiola, le ha recordado a la portavoz de Vox que "en servicios sociales se trata a todas las personas por igual". "Usted ha traído una moción porque una persona se lo ha pedido y en servicios sociales se trabaja para ayudar a todas las personas a que puedan pasar su tiempo sin que estén preocupados por si llegan a fin de mes. Esta modificación que usted nos ha leído nos deja fuera de la ley".

La portavoz de Vox se ha defendido de las acusaciones diciendo que los servicios sociales "son necesarios para la sociedad" pero que lo que ellos no quieren son "pagas que se dan con la mano abierta y que provocan que las personas sean dependientes del gobierno". "He traído a una persona a coalición porque ha sido el detonante, pero ignorar el estado de las aparadoras y cuidadoras que no tienen ninguna paga y que viven de las limosnas de sus maridos no tiene sentido, tenemos otra forma de ver las cosas".

Por último la concejala de Elda para Todas le ha pedido a la portavoz de Vox que "deje de hacernos creer que son el partido de los trabajadores porque lo que son ustedes es el timo de la estampida y no entendemos como hay gente se deja atrapar por sus redes"

Finalmente la propuesta ha sido rechazada con los votos en contra PSOE y Elda para todas y con los votos a favor del Partido Popular y de Vox.

Amnistía

Cuando parecía que la sesión iba a finalizar, ha sido la portavoz de Vox, Paqui Vicente, la que ha recordado al secretario y al presidente del Pleno, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, que había una moción cuya urgencia no se había llegado a votar al encontrarse fuera del orden del día. Una vez retomada la sesión, la portavoz de la formación ultra ha presentado una moción con la que buscaba que el equipo de gobierno se posicionara sobre la amnistía.

Vicente ha justificado la urgencia de la moción con una breve intervención en la que pedía que "no pasaran más días" sin que el equipo de gobierno diera una opinión acera del sentido de esta moción, la amnistía.

Finalmente, el órgano plenario no ha considerado la urgencia de la moción con los votos en contra de los partidos que componen el equipo de gobierno, PSOE y Elda para Todas, y con los votos favorables de Partido Popular y Vox, por lo que la propuesta no se ha debatido.