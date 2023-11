El Pleno de Elda ratifica la subida de la tasa de basura en un 78% pero congela el IBI

El Pleno de Elda ha aprobado la subida de la tasa de basura en un 78%. El equipo de gobierno eldense ha confirmado el incremento en un nuevo pleno urgente, el segundo este mes, y con algunos miembros del ejecutivo municipal que han participado de forma telemática, el aumento de este recibo fruto de la normativa europea que obliga a los Ayuntamientos a que dispongan de una tasa no deficitaria a cubrir el coste íntegro de los servicios en gestión de residuos antes de 2025.

Así, los vecinos de Elda, que se vieron sorprendidos el pasado sábado por la noticia de que tendrán que hacer frente a esta subida, ya saben que finalmente cada vivienda pasará de pagar 55 euros a 98 euros. La medida ha salido adelante en el Pleno con los apoyos del equipo de gobierno, conformado por las formaciones PSOE y Elda para Todas, y con los votos en contra de los miembros de la oposición, Partido Popular y Vox.

La única que ha utilizado su turno para intervenir en la sesión plenaria ha sido la portavoz de Vox, Paqui Vicente, como viene siendo habitual. Vicente ha asegurado que cada vez son más los eldenses que "no llegan a fin de mes" y que mientras, "el equipo de gobierno solo piensa en subir los impuestos cuando habría que dejar el dinero en el bolsillo de los españoles y no sangrar a los eldenses que están atravesando una de sus peores crisis". Vicente ha señalado que el equipo de gobierno debería haber esperado a que se formalizase la nueva contrata de basura para ajustar los precios, ya que el equipo de gobierno tiene hasta el año 2025 para revisar el incremento de la tasa.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Fernando Gómez, ha respondido a la portavoz de Vox recordando que la subida se hace en cumplimiento de la directriz europea "que debemos cumplir". Gómez se ha defendido de las acusaciones explicando que "Elda es una de las pocas ciudades en las que se pagan menos de 100 euros de tasa de basura, uno de los más bajos de la provincia y eso es debido a la buena gestión que hemos realizado en materia de reciclaje en la ciudad siendo pioneros en la puesta en marcha del contenedor marrón y la mejora de maquinaria que nos ha permitido ser más eficientes".

Por su parte, el Partido Popular, que no ha querido hacer uso de sus intervenciones en el pleno, ha preferido comparecer ante los medios de comunicación una vez finalizada la sesión para explicar el sentido de su voto. El concejal, Alberto García, ha señalado que esta medida es un "tasazo" y ha recriminado al equipo de gobierno que "un tema tan importante para la ciudadanía se traiga al pleno de prisa y corriendo en el último momento, con un fin de semana de por medio y sin consenso de la oposición".

"Podría haber habido una mesa de trabajo, se podría haber compensado esta subida con otros impuestos o buscando una fórmula que no sea tan difícil para los ciudadanos". El popular ha apuntado durante su comparecencia que "esta es la táctica del PSOE que siempre hace el primer año de legislatura, subir los impuestos porque luego puede haber elecciones. Pensamos que podría haber otras fórmulas".

El concejal de Hacienda también ha querido defenderse de las acusaciones del Partido Popular en una comparecencia posterior al pleno. Gómez ha señalado que “el PP se queja de la subida de la tasa cuando en municipios en los que gobierna la han incrementado hasta casi 200 euros por vivienda, e incluso han subido el IBI. Esta tasa sube por una directriz que hay que aplicar independientemente de quién gobierne. Eso sí, hay diferentes maneras de subirla y en Elda, gracias a la buena gestión previa, hemos conseguido que se puedan aplicar bonificaciones”.

Fernando Gómez ha indicado que “esto mismo se puede aplicar a Vox, porque en ciudades donde gobierna, como Burriana, Castellón, Ciudad Real, Zaragoza o Logroño, también han aplicado esta subida y mucho más acentuada”.

El IBI se congela

Finalmente, la subida de la tasa de basuras en un 78% no estará acompañada por la subida de ningún otro impuesto municipal, como el IBI, que se mantiene congelado para el próximo ejercicio 2024. Así lo ha anunciado el concejal de Hacienda, Fernando Gómez, tras el pleno urgente y extraordinario que ha tenido lugar este lunes, una medida que se verá reflejada en los futuros presupuestos municipales que ya se encuentran elaborando de esta área.

Gómez ha recordado que “se van a congelar todas las tasas, incluida el IBI, excepto la de recogida y tratamiento de residuos. De hecho, en los últimos años se ha bajado el IBI y la mayoría de impuestos se han congelado. Hasta que no ha llegado la directriz europea no hemos subido ninguna tasa”.

En este sentido, Fernando Gómez ha afirmado que “nuestra política fiscal se ha caracterizado por la reducción de impuestos, especialmente el IBI, que ha bajado un 21% desde 2015 a 2022, pasando el tipo impositivo del 1,182% al 0,968%. Además, la congelación del resto de tasas e impuestos ha permitido que Elda sea la ciudad con la presión fiscal más baja de la comarca, con 442 euros por habitante, lejos de los 610 euros de media del conjunto de la provincia".

El responsable de Hacienda ha recordado que "la congelación de impuestos supone que el Ayuntamiento asume el incremento del IPC, que no se traslada a las tasas e impuestos, y, por lo tanto, eso hace que la presión fiscal en Elda sea mucho más baja que en otros municipios”. "Las medidas de reducción incluidas en la propuesta, ha continuado el edil, tienen como objetivo continuar en nuestras políticas de protección a las familias más vulnerables".

Ayudas al pago de la tasa de basura

El Ayuntamiento ha detallado que existen una serie de reducciones de la tasa por causas económico-sociales, a las que podrán acogerse unos 2.000 hogares, con el objetivo de ayudar a las familias con menos recursos económicos o en riesgo de exclusión.

La nueva ordenanza fiscal contempla reducciones en la cuota del 40% para aquellos hogares unipersonales en los que los ingresos brutos anuales sean iguales o inferiores a 15.120 euros o en los hogares con dos o más miembros cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o inferiores a 21.840 euros, según detallan fuentes municipales.

Igualmente, la reducción será del 60% en casos o situaciones excepcionales, como personas mayores de 60 años, familias numerosas, familias monoparentales con al menos un hijo a cargo, personas beneficiarias de prestaciones sociales, unidades familiares en las que uno de los miembros tenga una discapacidad igual o superior al 33% y no puedan desarrollar una actividad profesional, hogares en los que el cabeza de familia sea desempleado de larga duración (seis meses o más de manera ininterrumpida), unidad familiar víctima de violencia de género y personas inmersas en un proceso de desahucio.

De la misma manera, el pago de la tasa se fraccionará en dos semestres para dar más facilidades a los contribuyentes. "El coste que supone la recogida y tratamiento de residuos los 365 días del año es muy elevado y los ciudadanos deben ser conscientes de ello", ha recodado el concejal de Hacienda.

Fernando Gómez ha destacado que “a los ayuntamientos cada vez se le imponen más tasas de vertidos y sanciones cuando no se hace una recogida selectiva. Por ello, cuánto más eficientes seamos en el reciclaje menos coste tendrá para el Ayuntamiento el tratamiento de los residuos. Hay que tener en cuenta que la parte más importante de esta tasa se destina al tratamiento, no a la recogida” y ha animado a los eldenses a continuar reciclando y separando los residuos para que la tasa no se incremente.