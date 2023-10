La sombra de la conocida como "ordenanza de la vergüenza" del gobierno de Barcala en el Ayuntamiento de Alicante ha llegado a Elda de mano de una moción propuesta por el Partido Popular. Los populares han presentado al Pleno ordinario del mes de octubre una propuesta en la que se instaba al equipo de gobierno a introducir medidas para dar "cobertura a los sintechos" en la nueva ordenanza de convivencia que se está preparando desde hace unos meses por parte de la concejalía de Seguridad Ciudadana, encabezada por el socialista Jesús Sellés.

En esta moción los populares demandaban que el Consistorio incluyera medidas en esta ordenanza que ayudara a "proteger y a asistir a las personas sin techo que pernoctan en portales y escaleras", eso sí, diferenciándolas de "aquellas personas que bajo una falsa mendicidad, coaccionan, intimidan al ciudadano y realizan pequeños hurtos en comercios incluso llegando a consumir drogas en la vía pública". Además, los populares pedían en esta propuesta que se dotara a la Policía Local de herramientas que "que les permitan dar cobertura a las personas sin techo" pero que además les permitiera "identificar a quienes mantienen conductas que adoptan formas de mendicidad insistente, intrusiva o agresiva".

Así lo expresaba el concejal popular, Francisco Vidal, durante su intervención en la sesión plenaria en la que ha asegurado que en Elda cada vez viven más personas sin hogar incluso algunas, según el popular, lo estaría haciendo "en tiendas de campaña en el centro de la ciudad". "Esta situación nos genera un problema de ocupación de la vía pública, nosotros lo único que queremos garantizar la protección de las personas sin hogar y proteger a los ciudadanos".

Tras la exposición ha sido el turno de la concejala de Elda Para Todas, Cristina Rodríguez, quien ha cargado contra la medida de los populares a quienes les ha acusado de sufrir "aporofobia", un odio, aversión o rechazo hacia las personas en situación de pobreza. "El texto que han presentado destila falta de humanidad, ustedes hablan en esta moción de las personas que viven en la calle como si fueran contenedores, pero nos extraña, ya que es una moción importada de otros municipios aunque refleja muy fielmente su ideología. Lo que quieren es castigar a las personas que viven en la pobreza para no cruzarse con ellos por la calle".

A Rodríguez le ha seguido la intervención de la portavoz de Vox, Paqui Vicente, quien sí que se ha mostrado favorable a la aprobación de esta moción y no ha dudado en expresar su apoyo a los populares. "Nos parece bien que esta situación esté regulada por una ordenanza que ya demandan desde muchos sectores y que ya teníamos incluida en el programa electoral". Vicente ha querido tener palabras también para la concejala de Elda para Todas, a la que le ha acusado de tener "la piel muy fina para lo que les conviene" y predicar "la demagogia".

El último en tomar la palabra en el primer turno de intervenciones ha sido el concejal socialista y responsable del área de Seguridad Ciudadana, Jesús Sellés, que ha señalado que para su partido esta ordenanza no es "la herramienta adecuada para solventar estas cuestiones tan complejas". "Como bien dice el concejal del PP estamos trabajando en una ordenanza cívica y de convivencia en la que puedo adelantar que no se especificará esta cuestión para su tranquilidad, ya que como usted ha dicho no sabe cómo se hace una ordenanza".

Ya en el segundo turno el popular Francisco Vidal ha tenido palabras para todos los partidos que componen la corporación municipal, aunque de agradecimiento solo para la portavoz de Vox. "Señora Rodríguez tiene la oportunidad de pedirnos disculpas, nosotros estamos apoyando a estas personas, no las consideramos un contenedor precisamente porque nos preocupamos por ellas. Señor Sellés ustedes se empeñan en tapar este problema como si no existiera, pero esto no consiste en meter la cabeza bajo un hoyo".

Cristina Rodríguez ha respondido a Vidal pidiéndole que reflexione sobre su intervención para "no volver a traer una moción así". "La Policía Local ya tiene herramientas para combatir la delincuencia así que no mezclen pobreza con delincuencia".

Para finalizar, Jesús Sellés ha indicado que "el gobierno local no está improvisando porque llevamos mucho tiempo trabajando, pero entendemos la demagogia más aún teniendo a su lado a un partido a la derecha que les come el terreno y que tienen que intentar que no les coma la tostada, pero nosotros no somos Barcala ni somos Vox, somos gente seria y esperamos que esta ordenanza sirva para algo y no para estar en el juzgado como en Alicante". Finalmente, la propuesta ha sido rechazada por los votos en contra del PSOE y Elda Para Todas y con los votos a favor de los concejales del Partido Popular y Vox.

Pisos turísticos

Durante la sesión plenaria del mes de octubre también se ha debatido otra moción que han llevado los populares sobre regulación de las viviendas turísticas en el municipio, ya que según los populares el PGOU está "obsoleto" y no contempla ninguna fórmula para este tipo de viviendas en Elda.

Durante su intervención la concejala del PP, M.ª Jesús García, ha explicado que "aunque en la ciudad no se produzcan un gran número de pernoctaciones turísticas, nos encontramos en desventaja con el resto de municipios de la comarca que sí facilitan el registro de este tipo de viviendas". Para permitirlo los populares proponían modificar el Plan General de Ordenación Urbana para que dote de herramientas a los técnicos municipales a la hora de emitir un informe urbanístico municipal favorable requerido por Conselleria de Turismo para regular las viviendas turísticas o, en su defecto, que el Ayuntamiento se acoja a los mecanismos de la Ley de Vivienda que permite a los municipios emitir informes para que las viviendas turísticas sean compatibles con el uso residencial y terciario.

La propuesta no ha contado con la acogida de los concejales presentes. Vox ha preferido abstenerse en este punto mientras que PSOE y Elda para Todas han votado en contra de la medida. La concejala de Urbanismo, Silvia Ibáñez, ha señalado que la normativa urbanística vigente en el municipio sí que regula este tipo de alojamientos y que "no hay problemas en la ciudad al respecto".