Villena modificará el PGOU para suspender las licencias para plantas solares

Villena podría estar a tan solo un mes de suspender las licencias para la colocación de plantas solares en su término municipal durante el periodo de un año.

El concejal de Urbanismo Paco Iniesta ha avanzado que el Ayuntamiento ha echado mano de personal externo para llevar a cabo una modificación puntual del suelo no urbanizable del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Este trámite podría estar resuelto en unos 15 días, lo que permitiría llevar al pleno de febrero la suspensión de licencias para fotovoltaicas por un año.

"Se ha hablado con personas externas para realizar el contrato, los pasos ya están avanzados y estamos en la tramitación de ese contrato", ha aclarado Iniesta.

La decisión llega ante la avalancha de peticiones que recibe el Ayuntamiento para la instalación de macroplantas fotovoltaicas en el término municipal. De esta forma, Villena se blindaría durante un año de estas constantes solicitudes.

Según los últimos datos que publicó este diario, Villena era el municipio más afectado del Vinalopó, con 21 plantas en tramitación que ocuparían 1.972 hectáreas, para un total de 1.117 Mw de potencia.

El pasado mes de abril, Villena tumbaba tres solicitudes de plantas fotovoltaicas a los pies de Sierra Salinas. El concejal de Urbanismo informaba de la "definitiva caída de los proyectos de plantas solares que se pretendían ubicar los pies de Sierra Salinas como consecuencia de la caducidad de su derecho de conexión a la Red Eléctrica Española por no haber logrado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el plazo establecido", lo que representaba un "éxito a la estrategia del gobierno municipal de PSOE-Verdes oponerse a aquellos proyectos que no son positivos para el territorio ni para el proceso de transición energética limpia no contaminante que defendemos en el Ayuntamiento de Villena".

Municipios vecinos

Cabe recordar que otras poblaciones como Elda o Biar ya han avanzado en esta medida. La capital del Medio Vinalopó paralizó las licencias en el mes de mayo con la conformidad de todos los grupos políticos con representación municipal. En su caso, la suspensión tiene una vigencia de dos años. En cambio, Biar ratificó la decisión en el pleno de enero. La medida, que fue aprobada también por todos los representantes municipales, tiene una duración de dos años y se adopta con el objetivo de elaborar una normativa específica para este tipo de actividades.

Iniesta sostiene que otras poblaciones vecinas habrían adoptado la medida siguiendo los pasos que está realizando Villena en este momento, puesto que el primer paso para paralizar las licencias pasa por modificar el suelo no urbanizable del PGOU. "No tiene sentido suspender si no está ya en marcha la modificación", apostilla Iniesta.