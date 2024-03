"Mi comisión me ha elegido y voy a ejercer de fallero mayor aunque no me lo hayan reconocido"

Inexplicable. Iván Sánchez no entiende por qué la asamblea de la Junta Central de Fallas de Elda ha tumbado cambiar los estatutos para incorporar la figura del Fallero Mayor. Elegido por unanimidad por su comisión Triquete, la Junta afirma que le va a permitir ejercer "oficiosamente", siendo el cargo "únicamente de carácter interno de la comisión". Pero él se considera fallero mayor con todas las de la Ley. "Mi comisión me ha elegido y voy a ejercer igualmente de fallero mayor aunque no me lo hayan reconocido". Y lamenta que la votación de la Junta haya sido secreta y que solo se haya sabido que se rechazó la propuesta, sin concretarse tampoco el resultado.

Sánchez, peluquero de 34 años, lleva en la comisión Triquete desde pequeño, desde el año 1997, cuando apenas tenía siete años. Y explica que "fue el presidente de mi falla y la directiva la que me propusieron ser fallero mayor, al no haber ninguna candidata. Yo llevaba varios años diciendo que me gustaría, después de ver que en València un hombre ya había podido ejercer el cargo. La directiva me lo ofreció y yo lo acepté, y se pusieron a trabajar para que se reconociera en los estatutos" .

Así, la comisión comunicó el 11 de octubre a la Junta Central esta circunstancia, para que tuvieran tiempo para poder trabajar en el cambio e incorporarlo en los estatutos, pero lamenta que "en todo este tiempo no han hecho nada, no han trabajado en nada". Afirma que la Junta ha alegado que este cambio es algo "muy costoso, elaborado, pero no es tan difícil y han tenido tiempo de sobra".

Sánchez ha asegurado que "no quiero usurpar el papel de la mujer, en absoluto. Me he presentado porque no había ninguna mujer que optara y si no el cargo iban a quedar vacante". Va a vestir de fallero, "por supuesto". Y ha lamentado que en este debate se ha llegado a hablar incluso de su condición sexual y que se "han sobrepasado los límites". Y en cuanto a la posibilidad de que hubiera optado al cargo de Fallera Mayor de Elda, lo descarta de plano. "Con la que se ha liado por ser fallero de mi barrio, como para intentar serlo de Elda. Además, por temas laborales no sería posible".

Desde la Junta Central de Fallas han explicado en un comunicado que "para este ejercicio que se encuentra ya en su ecuador, el cargo de Fallero Mayor sería únicamente de carácter interno de la comisión perteneciente y se podrá ejercer oficiosamente".Y "asimismo, reiteramos nuestro compromiso de trabajar arduamente como se ha hecho los últimos meses para proporcionar toda la información que la fiesta requiere para llevar a cabo la integración de este nuevo cargo en todas las facetas de nuestras celebraciones falleras de manera oficial, comprometidos en salvaguardar nuestras raíces ya la vez, comprometemos con las necesidades sociales actuales".