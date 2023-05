Unides Podem-Esquerra Unida, Alianza Verde y Els Verds ha celebrado un encuentro intercultural en la plaza del Ayuntamiento de Altea para hablar con las personas migrantes en el municipio, “y conocer directamente a través de ellos cuáles son sus principales problemas y demandas para lograr una integración plena de las personas que deciden fijar en el municipio su residencia”, según ha desvelado este domingo el candidato a la Alcaldía, Luís Cebrián Cantos (Podem). Con este acto festivo “hemos querido dar visibilidad a la diversidad de la ciudadanía que vive en nuestro pueblo, con casi un 40% de población extranjera censada, a la que debemos garantizar la igualdad de oportunidades para lograr la justicia social para todos y la integración real de toda la ciudadanía”, según ha desvelado la número 2 de la candidatura, Nati García Miralles (EUPV).

El encuentro ha servido para “impulsar la creación de lazos de unión y convivencia multicultural, basada en el respeto a la libertad individual, el intercambio y el aprendizaje mutuo. Cuestiones esenciales para conseguir este objetivo porque nos preocupan las personas con independencia de su procedencia”, ha explicado Luís Cebrián al tiempo que añadía que este acto “ha sido una oportunidad para mostrar nuestro apoyo a la lucha histórica por la liberación del pueblo saharaui en el 50 aniversario de su lucha, y con el que nuestro país tiene una deuda histórica”.

A la reunión han asistido ciudadanos magrebíes y de otras nacionalidades africanas y europeas. “Entre todos hemos montado una jaima en la plaza del Ayuntamiento abierta a todo la vecindad para hablar entre todos, tomar té y dulces, disfrutar de la música y bailes tradicionales saharauis y, por supuesto, defender su lucha como pueblo libre, y reivindicar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por Naciones Unidas (ONU)”, ha indicado Nati García.

25 nacionalidades diferentes que son el 40% de la población de Altea

Cebrián ha manifestado que Altea “es un pueblo con una elevada multiculturalidad. Más de 25 nacionalidades conviven en este municipio y representan casi el 40% de la población. Sin embargo, existen dos grupos de migrantes a los que diferencia exclusivamente su capacidad económica. La discriminación y la exclusión social sólo la sufren los grupos más vulnerables, lo que agrava sus posibilidades de integración real en la comunidad”. El candidato a alcalde por Unides Podem-EUPV ha dicho que la mayor parte de la población migrante censada en Altea “es europea y posee, en general, un elevado poder adquisitivo. Esto les ha permitido comprar una propiedad para disfrutar de su jubilación en nuestra tierra, y aprovechar el bajo coste de la vida que hay aquí en comparación con la de sus países de origen.”

Por otro lado, ha indicado que el segundo grupo de migrantes “no tiene poder adquisitivo, a diferencia del primero, y se encuentra en muchos casos en situación irregular, sin papeles de residencia, y por lo tanto, vulnerabilizada y en riesgo de exclusión”. Y es por eso que “desde Unides Podem-Esquerra Unida, Alianza Verde y Els Verds hemos querido dar visibilidad a este segundo grupo, ya que nuestro compromiso con una Altea socialmente justa pasa por garantizar la igualdad de derechos para todas las personas residentes a través de la creación de redes de solidaridad, y de políticas para transformar nuestro municipio en un espacio de progreso, de convivencia y de respeto por todas las culturas”.

Luis Cebrián ha insistido en que “la mayoría de personas migrantes que cada día nos cruzamos en la calle, a la salida de las escuelas, en los supermercados, en el Centro de Salud, o en esta plaza, son personas que han llegado a nuestro pueblo en busca de un trabajo que garantice para ellos y sus familias el acceso a un derecho fundamental que es el de tener una vida digna”.

Por su parte, Nati García, experta en Igualdad, ha incidido en que “muchas de estas personas no están aquí por voluntad propia, sino que se han visto forzadas por una guerra, un conflicto político o el hambre. No han venido en primera clase. En la mayoría de los casos, incluso han arriesgado sus vidas para llegar aquí. Y una vez aquí, las cosas no son mucho más fáciles para ellas”. La líder de EUPV en Altea ha añadido que “en un momento en el que el fascismo y las políticas del odio a la diferencia vuelven a estar en nuestras instituciones, en Unides Podemos -Esquerra Unida apelamos a nuestra memoria histórica y a los valores de la izquierda, la defensa de la paz, la solidaridad y el respeto a la diversidad para frenar el acceso a las instituciones de aquellas formaciones que basan su discurso político en la xenofobia y el racismo”.

García Miralles ha concluido indicando que “es necesario recordar que gracias a estas personas, Altea prospera cada día. Y gracias también a ellas, la pirámide de población se equilibra. Son la mano de obra más numerosa que cubre los trabajos peor pagados y peor considerados. Entre ellos, el cuidado de nuestra población envejecida. Debemos ser justos, y reconocer todo lo bueno que nos traen y aportan a nuestra sociedad en donde deben ocupar su sitio en igualdad con todos nosotros”.