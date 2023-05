El PSOE de Elche ha hecho su trabajo, pero no va a poder ser. Carlos González no será por tercera vez consecutiva alcalde.

Los pensamientos de los socialistas se iban inevitablemente a Compromís. A Podemos. Había votos suficientes de la izquierda para gobernar. Pero al dividirse a la izquierda de la izquierda, el bloque de la “derecha y la ultraderecha podrán gobernar si llegan a un acuerdo”, manifestaba González sobre las 23.15 horas de la noche electoral muy serio, casi abatido, ante unas decenas de socialistas y escoltado por sus compañeros de candidatura y por Alejandro Soler, el secretario general de los socialistas ilicitanos y también provincial.

En su comparecencia ante los medios, ante los compañeros, en un ambiente de decepción, de impotencia, de haber tocado el cielo con los dedos, Carlos González recordaba que el PSOE había sido en Elche el partido más votado, con un incremento de más de 6.000 votos. Sin embargo, pese a ese “enorme caudal de confianza” y más de 42.000 votos, pese a mejorar las estadísticas, “no es suficiente”, atajaba el socialista.

González, quien junto a Soler llamó a Pablo Ruz, el virtual alcalde del PP, para felicitarle, remarcó que se había hecho un buen trabajo en estos ocho años para mejorar la vida de los ilicitanos, al tiempo que agradecía a todo el equipo de campaña la labor realizada para explicar propuestas, gestión realizada y, en resumidas cuentas, llegar a la gente.

Largo aplauso y oposición

Antes de agradecer “de corazón” todo el trabajo a su equipo y de recibir un larguísimo aplauso en la sede de General Cosidó, Carlos González avanzó: “Haremos una oposición serena, responsable y constructiva. Trabajaremos desde la oposición”.

Y es que la noche electoral no empezaba mal para los socialistas ilicitanos. Pasadas las 21 horas, con el avance del 10% del escrutinio, el optimismo comenzaba a extenderse en las filas socialistas porque la izquierda podría reeditar el bipartito.

No obstante, apenas media hora más tarde, con el 30% del recuento y 12 concejales para los socialistas y solo uno para Compromís, la sonrisa comenzaba a desdibujarse. La balanza ya no se movió a partir de entonces y el resultado quedó confirmado sobre las once de la noche.

En 2019 el PSOE captó el 36,79% de los votos (37.351), lo que le otorgó doce concejales, tres más que en 2015, cuando le arrebató el poder al PP de Mercedes Alonso. Hace ocho años, los socialistas recibían el apoyo de 29.071 ilicitanos, esto es, el 26,2% del censo. En estas elecciones de mayo de 2023 el PSOE ha cosechado 43.543 votos (38,6%).

Es decir, pese a obtener muchos más votos y porcentaje que en 2015 y 2019, el PSOE ha perdido la Alcaldía no por ellos, sino por el “pinchazo”, como muchos socialistas en la sede lo describían, de Compromís y la desunión de las fuerzas de izquierdas. Incluso más de uno señalaba que habían sido los carriles bici los que habían hecho descarrilar al gobierno progresista. El PSOE vuelve a tener 12 concejales, como en 2019, pero ahora en la oposición.

Así que por parte del PSOE, salvo sorpresas, serán concejales en este próximo mandato: Carlos González,María José Martínez, Héctor Díez, Patricia Maciá, Mariano Valera, Mariola Galiana, Francis Rubio, Ana Arabid, Vicente Alberola, Gema Fos, Iván Gómez y Saray Huertas.

Un total de 172.517 ilicitanos han integrado el censo de estas elecciones municipales del 28 de mayo en Elche, 9.318 más que en 2019.

