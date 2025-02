La Trobada de Dones de la Marina Baixa se celebrarà el 7 de març a Polop de la Marina

Polop de la Marina és el municipi de la Marina Baixa que acull aquest any els actes commemoratius del Dia Internacional de la Dona. La programació es va presentar ahir a la reunió de la taula de treball del Consell Comarcal d'Igualtat de la Marina Baixa que es va convocar a Polop i en què van participar les regidors d'Igualtat dels municipis de la comarca.

La XXIV Trobada de Dons de la Marina Baixa se celebrarà el proper 7 de març a Polop de la Marina i hi participaran més de 500 dones procedents d'Altea, Benidorm, la Vila Joiosa, Finestrat, l'Alfàs del Pi, Polop, Callosa d'en Sarrià i els diferents pobles de la Mancomunitat Marina Baixa. El programa de la jornada inclourà una recepció i berenar al centre social "El Llavador", seguida de dos espectacles artístics, com són el monòleg humorístic "Per l'humor de 10", de la còmica Carol Tomás, i l'actuació musical d'Alba EdDounia.

La regidoria de Serveis Socials i Igualtat de lAjuntament de la Vila Joiosa posarà un servei d'autobús gratuït a disposició de les dones que vulguen assistir a la jornada. Per utilitzar aquest servei, cal inscriure's a partir del dilluns 10 de febrer al centre social Llar del Pensionista.

A la reunió d'ahir del Consell Comarcal d'Igualtat també es van planificar les properes campanyes de sensibilització ciutadana per a la prevenció de la violència de gènere i la promoció de la igualtat entre dones i homes.