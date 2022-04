Ligados para siempre, en lo bueno y en lo malo, en lo excelente y en lo trágico. Hércules y Real Murcia soportan angustias paralelas y padecen miedos idénticos. Auspiciada por la proximidad geográfica y el sello mediterráneo, la rivalidad eterna entre estas dos entidades centenarias vuelve a ponerse hoy a prueba en competición. La Nueva Condomina vivirá esta tarde (17.30 horas, Footters) el 89º enfrentamiento en competición oficial de estos dos clubes con mucho más que el orgullo de ambas hinchadas en juego.

Un triunfo allana el camino hacia la promoción y una derrota lo embarra. No es una final, pero sí un duelo directo entre los dos principales candidatos al ascenso al inicio de la temporada por el peso histórico con el que cargan. Ganarlo en la primera vuelta, al Hércules le sirvió para revertir una dinámica que, como la que sufre ahora, era obstinadamente irregular. Sufrió en la primera parte, pero voló en la segunda (3-0) y ya no se detuvo hasta convertirse en campeón invernal.

Después de perder de vista la cabeza y de hacerse a la triste idea de que tendrán que escapar de la categoría sin atajos, blanquiazules y granas reviven uno de esos pulsos que se graban en la memoria. El último, hace casi 7 años, lo ganó el equipo alicantino, que dejó en la cuneta al cuadro murciano con un gol milagroso de un convidado de piedra, Fran González, que fue capaz de conectar un disparo dentro del área poco después de saltar al campo en el tramo final del partido. Marcó en el 88 y su barba se inmortalizó para siempre.

Hoy, el desenlace no será tan dramático para el perdedor porque aún quedará mucho margen de reacción, pero los condicionantes externos sí se parecen. Declaración del partido como de «alto riesgo» por la Subdelegación, llamamiento a las dos aficiones para abarrotar la Nueva Condomina, autobuses desde Alicante, entrenamiento de puertas abiertas en el rebautizado Enrique Roca para dar calor al conjunto de Mario Simón, recepción multitudinaria a la expedición grana a su llegada al estadio horas antes del choque... Todos esos aditivos que, por desgracia para ambas parroquias, muchas veces, muchísimas, han terminado mal para el de casa, tanto en Alicante como en Murcia.

Los dos entrenadores se guardan las cartas hasta el final. Sin facilitar convocatoria, viajando a última hora con todos los disponibles, demorando al máximo el anuncio de los 18 que podrán jugar... Ninguno quiere dar pistas al otro porque se conocen muy bien.

30 DE MAYO ►Un gol de Fran González en el minuto 88 clasificó al Hércules para las semifinales de la promoción de ascenso de 2015. 1-1 fue el resultado en la ida. 88 VECES ►Se han enfrentado los dos equipos en toda su historia. El cuadro blanquiazul se ha llevado la victoria en 36 enfrentamientos y el grana en 33. Los otros 19 «clásicos» acabaron en tablas. AÑO 1935 ►Primera visita del Hércules al campo del Real Murcia. Fue el 27 de enero. Granas y blanquiazules acabaron 0-0 tras el 3-1 con el que terminó el duelo de la primera vuelta.

Sergio Mora tiene que decidir se incluye entre los elegidos a Pedro Sánchez en contra de sentido médico que apuesta por no precipitar el regreso del segundo capitán sin haber completado al menos una semana entera de trabajo al ritmo de los demás. El técnico madrileño, si finalmente el atacante de Aspe no entra en el plan de ataque, repetirá alineación con el sub-23 Pau Miguélez en su posición, Galán recuperando su titularidad en la banda izquierda y Nico yéndose a la derecha para cubrir la baja por sanción de Raúl Ruiz.

El estadio grana reactiva hoy la venta de entradas en las taquillas del estadio para un choque declarado Día del Club, y de alto riesgo por la Subdelegación

Simón también tiene ecuaciones que resolver. La variación estructural que realizó en el Pepico Amat le funcionó con la reunión de Ganet, Saura y Julio Gracia. Si repite la fórmula, el exherculano Armando Ortiz volverá a sentarse en el banquillo, donde puede compartir banco con otro exblanquiazul, Royston Drenthe si el preparador madrileño considera prematuro convocar a Juan Fernández con solo dos entrenamientos en las piernas recién salido de lesión. El neerlandés solo suma 67 minutos en las seis jornadas que ha jugado como grana, no es fundamental para el entrenador del Murcia. La sombra de un empate que no lastime a nadie sobrevuela un «clásico» que conoció momentos de mucha más gloria. Cuando el argentino Moyano, que en los ochenta vistió las dos camisetas, haga el saque de honor ya no habrá vuelta atrás....