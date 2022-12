Con la voz ligeramente quebrada por el elevado tono de sus indicaciones a lo largo de los 90 minutos, Lolo Escobar se sentó en la sala de prensa feliz por el resultado y muy esperanzado con el futuro tras la reacción de su nueva plantilla después de encajar el primer tanto propiciado por un error grave en la ejecución del fuera de juego. «Tenía una fe ciega en esta plantilla antes de firmar mi contrato, pero me ha gustado mucho la reacción que ha tenido después del gol en contra. Ha sido un palo duro, pero lo hemos encajado, lo hemos asumido y nos hemos levantado muy rápido. Así tiene que ser siempre», sostiene el preparador extremeño, que estrena su cargo de la mejor manera.

«La actitud de los futbolistas ha sido muy buena, y eso lo demuestra un termómetro que nunca falla: el press tras pérdida. Cuando después de perder el balón se trabaja rápido para recuperar la posesión y se consigue, se evitan los contragolpes y se gana en seguridad», subraya el extécnico del Mirandés.

«No me gusta personalizar en nadie ni las victorias ni las derrotas, pero hay jugadores con los que no se contaba que han estado francamente bien a pesar de que no tenían ritmo de competición», aclaró en referencia al mediocentro italiano, a Jean Paul, que debutó como titular en la punta del ataque, y a Dani Marín, que recuperó su sitio en el eje de la defensa por delante de Dylan Leiva.

«A los canteranos hay que darles oportunidades para demostrar, pero ellos las tienen que saber aprovechar», recordó Escobar, encantado con el rendimiento de ambos sub-23. «Nos hacía falta una victoria así como el comer, nos debe servir para recobrar la fe, la confianza. Pero no podemos quedarnos ahí, regodeándonos en el resultado, tenemos que seguir, no parar, trabajar con mayor intensidad porque nos queda mucho camino por recorrer todavía», recordó el entrenador del Hércules, preocupado por una posible relajación después de haberlo pasado tan mal en los últimos dos meses.

«He puesto a los once que he visto que mejor estaban en los cuatro días que he trabajado con ellos. Me ha dado igual si habían sido o no importantes antes de llegar yo. Y así será siempre», avisa Escobar, que, a pesar de sus palabras, llegó a Alicante con una idea bastante clara de lo que tenía que corregir. «Somos un gigante dormido que en cuanto logre enganchar con su afición puede llegar a donde se proponga».