El delantero del Hércules, Jean Paul N’Djoli, afirmó tras el entrenamiento en Fontcalent que quiere llegar muy lejos en su carrera con el equipo alicantino, del que se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato. El atacante francés, que tiene ficha en el filial, agradeció la confianza que le ha brindado desde su llegada el entrenador Lolo Escobar, y restó importancia a su buena dinámica goleadora al señalar que solo «hace su trabajo». «Tengo mucha confianza en mí y sé dónde quiero llegar. Estoy en el principio de un camino y la cosa está creciendo. Es un placer», comentó el jugador de 22 años, quien llegó a la entidad el pasado curso para reforzar el filial. Su espeluznante golpe sobre el césped dejó a todos bloqueados, pero por suerte se quedó solo en un susto y estará disponible para el próximo partido. El francés admitió que el castigo del entrenador, que le mandó de vuelta al filial al encadenar dos expulsiones, le sirvió para «pensar».

Su fuerte golpe dejó paralizada a toda la afición del Hércules...

En el momento lo pasé muy mal. No podía respirar, pero ya estoy bien. De vuelta en el autobús no estaba del todo bien pero me han hecho radiografías y no tengo nada. Me asusté un poco cuando me vi lleno de sangre y apenas podía respirar. Empecé a rezar y lo importante es que ya estoy bien. Vino la ambulancia pero al final no la necesitaba.

Anotó un gol fundamental...

El míster me ha dado mucha confianza. En el partido ante el Teruel estaba con miedo después de lo que había pasado antes. Estoy muy feliz después de haberle dado la victoria a mi equipo.

Remató con tranquilidad...

Lo estoy haciendo desde pequeño. Es mi trabajo y sé cómo tengo que hacerlo.

Le ha cambiado mucho la vida desde que llegó para el filial procedente del Rayo... ¿Cómo lo está viviendo?

Tengo mucha confianza en mí y sé dónde quiero llegar. Estoy todavía al principio del camino. Estoy creciendo poco a poco y es un placer hacerlo aquí.

Tenía claro que su objetivo era jugar en el primer equipo...

Con tiempo lo he conseguido. Tengo objetivos en el fútbol y quiero llegar muy lejos en el fútbol sea con el Hércules o donde sea.

Lolo Escobar lo tuvo claro cuando llegó al Hércules. Le puso de titular en el primer partido...

El míster tiene mucha confianza en mí y yo se la devuelvo. Tengo que hacerlo bien para corresponderle. En el equipo tenemos muy buenos delanteros, yo tengo ficha del filial y estoy obligado a darlo todo.

«El míster siempre nos dice que solo tenemos que mirar al partido del fin de semana, por lo que no miramos la clasificación»

¿Cómo vivió cuando el míster le castigó a volver al segundo equipo después de sus dos expulsiones consecutivas?

Lo viví un poco mal porque somos todos somos humanos y podemos equivocarnos, pero luego ha tenido tiempo para recapacitar y ha salido bien.

¿Cómo sale ahora a los partidos después de las dos rojas que vio?

He aprendido de los errores. Yo juego siempre con ganas y con energía. Voy a por todas y a muerte con el equipo aunque a veces voy más de lo que tengo que ir. Ya sé a las que tengo que ir y las que no.

Partido vital el que tiene el Hércules este domingo ante el Mestalla...

Hay que ir a por ellos porque además jugamos en casa. El año pasado jugué contra ellos y anoté un gol. Ojalá vuelva a hacerlo.

¿Se esperaba ser una pieza tan importante del equipo?

La verdad que no porque en la primera parte de la temporada no jugaba, pero cuando viene un nuevo entrenador tenemos que demostrar lo que sabemos. Lo he demostrado y por eso estoy jugando y haciendo las cosas bien.

La lucha por el play off promete ser intensa hasta el final..

Cada partido es una final. El míster siempre dice que solo podemos pensar en el próximo. No miramos para nada la clasificación.

¿Cómo se celebró su gol y la victoria?

Estaba mejor y se celebró bien aunque yo estaba un poco dolorido.

Las felicitaciones se habrán acumulado...

Estaba muy feliz además porque mi familia estaba viendo el partido. No tienen muchas oportunidades pero el domingo sí que pudieron.

La asistencia de Alvarito fue una maravilla...

Me ha dicho que le debo 100 euros por la asistencia.