Paco Peña volverá a ser el máximo responsable de la planificación deportiva del Hércules repitiendo el club la fórmula de la pasada temporada. Pese a la decepción que supuso que el equipo ni siquiera se clasificara para el «play-off» de ascenso, la propiedad mantiene la confianza en el exlateral del Hércules para configurar el equipo y finalmente no habrá más incorporaciones en la comisión deportiva tras quedar aparcada y prácticamente descartada la opción de traer a Subirats. Peña, que mantiene el cargo de secretario técnico, actuará con apoyo de Lolo Escobar y de Javier Portillo para formar una plantilla que luche por el primer puesto.

Peña lleva ya varias semanas trabajando en el nuevo proyecto y lo primero que hizo fue confirmar la continuidad del técnico y desprenderse de los jugadores con los que no se contaba bajo ningún concepto, coincidiendo plenamente con la idea que tenía Escobar, de forma que Mario Gómez, Sergio Marcos, Ander Vitoria y Felipe Chacartegui rescindieron sus contratos previo pago de parte de sus contratos.

También el club actuó con celeridad con la renovación de Carlos Abad, el mejor jugador de la pasada temporada y que no dudó en aceptar las condiciones económicas del Hércules.

No ha vuelto a haber más movimientos en el equipo aunque el club ha presentado varias ofertas por jugadores y está a la espera de las respuestas. La entidad no está proponiendo grandes cantidades ni contratos largos pero sí ingresos por objetivos particulares y grupales. Uno de los que tiene oferta y con el que parece todo encarrilado es con Roger Riera. El defensa fue titular indiscutible con Escobar y la comisión deportiva tenía claro que debía ser uno de los primeros en tener oferta para evitar que cayera en la tentación de mirar a otros equipos. Si todo sigue sin sorpresas debería ser el siguiente es renovar una temporada más en el conjunto blanquiazul.

Maxi se despide

Con el que ha habido dudas hasta el último momento ha sido con Maxi Ribero. El centrocampista argentino no recibió finalmente ninguna oferta del Hércules y se despidió de la entidad alicantina a través de las redes sociales: «Finalizó una temporada complicada en la que no hemos cumplido el objetivo deseado. Por ello quiero agradecer a todas las personas que siempre me han apoyado y han creído en mí de manera incondicional, sobre todo en los momentos difíciles. Gracias a mi familia, amigos y compañeros de equipo que siempre me brindaron su mano. Por supuesto, no puedo olvidarme de ellos: los empleados del club. Mi agradecimiento total. Sin duda, también agradecer a los hinchas que acompañaron en todo momento más allá de cualquier adversidad. Les deseo lo mejor y pronto volverán a lo más alto. Se lo merecen. Fue un orgullo para mí poder vestir esta camiseta».

El Hércules tiene mucho trabajo por delante y espera anunciar en los próximos días alguna incorporación importante más. En poco más de un mes el club quiere tener prácticamente la plantilla configurada para comenzar la pretemporada a mediados de julio. Habrá 14 ó 15 caras nuevas en el nuevo proyecto que liderará Lolo Escobar tratando de retener lo más destacado de la pasada temporada.