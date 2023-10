Da igual el modo de obtenerla, después de una victoria las semanas acostumbran a ser tranquilas, amables. La del Hércules lo ha sido. Lo único que ha roto la armonía tras dos días y medio de descanso desde el triunfo sobre el Andratx ha sido la ausencia de Mendes, Coscia y Nico Espinosa de la mayoría de sesiones en grupo. Más allá de eso, lo único que realmente preocupa, de puertas para afuera, a Rubén Torrecilla es el partido que enfrentará este domingo (12:00 horas) a su equipo con la Penya Independent de Ibiza.

El duelo en la pequeña población de Sant Miquel de Balansat obliga a los futbolistas blanquiazules a un ejercicio de concentración máximo «porque las dimensiones del campo hace que el balón llegue a las áreas con mucha facilidad, que esté ahí la mayor parte del tiempo», advierte el preparador cacereño.

«No es fácil para un equipo como el nuestro adaptarse rápido a esas condiciones, pero tendremos que cambiar la forma de jugar para competir con nuestro rival de tú a tú», explica el extremeño.

Torrecilla, después del desarrollo táctico aplicado durante la semana, tiene claro que el Hércules intentará «estar el mayor tiempo posible en el campo del rival y atento a las acciones a balón parado».

El campo municipal de Sant Miquel de Balansat tiene de ancho, según el técnico del Hércules, «doce metros menos que el Rico Pérez». «Eso son muchos metros, así que hay que saber adaptarse rápido y olvidarse de florituras con el balón», advirtió el preparador blanquiazul, a quien, por el contrario, le preocupa menos la superficie sintética del terreno de juego «porque es nueva, muy reciente, y está en perfectas condiciones», asegura. Será el tercer partido sobre moqueta esta temporada.

«Las áreas son muy importantes porque el balón va a estar mucho tiempo ahí con saques de esquina, faltas y saques de banda. Hay que olvidarse del ‘tiki-taka’ y estar el mayor tiempo posible en el campo rival», reiteró el preparador, que confía en que el reclamo blanquiazul sirva para llenar las gradas, tal y como ya sucedió en el Narcís Sala y en el municipal de Formentera. «Prefiero jugar con buen ambiente porque si está lleno nos ayudará a meternos antes en el partido», considera.

«Desde el segundo 1 al minuto 97 hay que adaptarse a las circunstancias y superarlas para ganar. Tenemos que acumular gente en el campo rival», subrayó el entrenador blanquiazul, convencido de que esa será la mejor manera de sumar los tres puntos en la localidad ibicenca. Después de una victoria (Formentera) y una derrota (Sant Andreu), la de este domingo será la tercera toma de contacto con la hierba artificial de las doce previstas. En este caso, el césped sintético no le inquieta al técnico porque el terreno de juego es «nuevo y bueno», desvela.

Torrecilla lamentó la baja de Marcos Mendes por lesión, ya que dijo que el delantero africano hace mejores a los que tiene alrededor y, con ello, al equipo, pero confió en que el joven Diego Lorenzo «siga con la evolución que está teniendo porque nos está ayudando mucho», indica el preparador aunque los números desmientan la relevancia del ariete del Rayo en la incidencia del juego.

De las tres bajas seguras para duelo insular, la que más duele a Torrecilla es la de Espinosa: «Nico tiene un potencial que es una barbaridad. Tengo ganas de verlo, sobre todo por él, por verlo disfrutar del fútbol. Será un fichaje de altísimo nivel», comentó.

Las cuatro victorias en cinco jornadas no causan relajación en el seno del vestuario. «De momento, salvo en un entrenamiento la semana que nos enfrentamos al Sant Andreu, no he visto al equipo relajarse en los entrenamientos. Y si eso llegara a pasar, daré algo más que un toque de atención, pero aún no me han dado motivos para ello».