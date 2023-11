Ganar después de dos semanas sin hacerlo. Sumar de tres en tres. Recuperar el terreno perdido en casa hace siete días. Ganar para tener el liderato siempre a tiro, para asaltarlo sin el Lleida se enreda en su estadio con el Andratx. Los alicientes son tan numerosos como las circunstancias adversas en un campo de suelo maltratado, yermo, áspero como el cemento, donde no se siente a gusto ni el legítimo dueño del recinto.

El Hércules regresa este mediodía (12 horas, tvfootball.com) al Nou Camp de Morvedre asustado por las cualidades adversas de una superficie que, escuchando a los protagonistas de uno y otro bando, hace muy difícil pensar que pueda verse un buen partido de fútbol, ni siquiera uno medianamente atractivo. La coyuntura, después de que hayan volado cuatro de los últimos 6 puntos, añade presión a un choque incómodo con el Atlético Saguntino, empujado por cuatro exblanquiazules de última generación con un solo objetivo: la permanencia.

De momento, la meta está lejos para los valencianos. La base del curso anterior no está permitiendo al proyecto de Sergi Escobar revivir la buena segunda vuelta firmada el curso pasado. Ni Carlos David, suplente habitual en las últimas semanas; ni Javi Pérez, fijo en el carril derecho; ni Pedro Torres, como motor en el centro del campo; ni Juanma Acevedo, como opción ofensiva más pujante, han logrado impulsar al club romano en un arranque de temporada marcado por la falta de contundencia como local.

El dato Sexta visita del Hércules a un campo con césped artificial esta temporada ► El balance hasta ahora es ligeramente desfavorable: dos victorias: (Formentera, 1-2; Penya Independent, 1-2), un empate (Terrassa, 2-2) y dos derrotas (Sant Andreu, 3-1; Europa, 1-0). 7 puntos de 15 posibles, menos de la mitad de los disputados hasta la fecha sobre superficie sintética.

Solo dos partidos ganados de la media docena que ha disputado, primero en Fornás (feudo habitual del Acero) y después en el Nou Camp de Morvedre, del que se tuvo que exiliar, supuestamente, para abordar el cambio de césped. Finalmente, este trabajo no se realizó y la directiva romana decidió volver a su «hogar» a pesar del pésimo estado que presenta el terreno de juego, el mismo desde que se sustituyó la hierba natural por caucho sin el sello de calidad FIFA.

Carlos de la Nava, ya restablecido de las molestias en el sóleo, pude ser la principal novedad en la alineación

Tratar de simular las condiciones que se va a encontrar el Hércules este domingo en Sagunto hubiera obligado al técnico blanquiazul a arriesgar la salud de sus futbolistas, por lo que solo se ha programado una sesión en la Ciudad Deportiva Antonio Valls. El resto se han completado sobre hierba natural.

Fuera de la convocatoria

Las bajas de Alfonso Candelas, lastrado por un esguince cervical, y de Nico Espinosa, devuelven a la convocatoria a Diego Lorenzo, que se quedó fuera en la última. Míchel Herrero y Sergi Molina son los únicos con ficha profesional que no viajan. El resto podrá jugar frente al equipo romano, hundido en la tabla y acuciado por las urgencias después de encadenar dos derrotas, una de ellas con goleada (4-0, le endosó el Europa).

Carlos de la Nava puede ser la única novedad en el once con respecto a la última formación inicial. El salmantino entraría por José Artiles. En principio, César Moreno aguantará junto a Colomina y Hugo Sanz repetirá en el lateral zurdo a pesar de que su estreno como titular no fue del todo bueno. Agustín Coscia continuará esperando paciente para irrumpir en la alineación que forme en la foto previa al primer saque de centro.

El alicantino Pedro Torres, con molestias físicas, no ha trabajado durante la semana con el grupo. Tampoco lo hizo en la jornada previa, de modo que puede que el santapolero no esté siquiera presente en el banquillo romano. El Hércules no ha perdido en ninguna de sus tres visitas a Morvedre y ha ganado en las dos últimas. En la más reciente, Jean Paul, Chacartegui y Toscano le dieron la vuelta a un encuentro que los alicantinos perdían 2-0 en el minuto 55. El azar espera en Sagunto, un destino ingrato en el que cuesta intuir el bote de la pelota.