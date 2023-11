Rubén Torrecilla está preocupado por lo que le espera a su equipo este domingo en Sagunto. Las condiciones del depauperado terreno de juego de Morvedre obligan a renunciar al estilo, algo que para el entrenador del Hércules es "un problema". La dificultad para jugar por bajo –raseando, evitando los balonazos–, para desplegarse en ataque ordenadamente, para darle continuidad a la circulación es muy elevada y eso perjudica mayoritariamente al bloque al que menos le quema la pelota.

"Espero un partido a cara de perro, uno muy duro, muy complejo. Hemos intentado simular las condiciones que nos vamos a encontrar el domingo, pero tampoco lo puedes cambiar todo porque pones en riesgo a los jugadores. Campos como el del Atlético Saguntino son muy perjudiciales para las piernas, para las rodillas, para las plantas. Es como jugar sobre cemento, así que nos enfrentamos a una situación difícil. Necesitamos sumar fuera después del empate en casa, pero el escenario nos lo complica mucho", lamenta el técnico cacereño.

Exceso de motivación

"Nos enfrentamos a un equipo que viene de perder y que estará muy motivado ante el Hércules. Hay que tener mucha concentración para volver de allí con los tres puntos", incidió antes de volver a incidir en la complejidad que entraña competir sobre el caucho del estadio romano. "El domingo, el futbolista tiene que cambiar de modelo de botas, de forma de defender y de atacar, también condiciona la elección de los jugadores… Hay que cambiarlo todo", denunció el preparador, que considera la Segunda Federación una categoría "preciosa" que necesita que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) establezca "un césped con un estándar de calidad óptimo, de última generación, para competir con una mínima garantía e igualdad".

Entiende que no todos los clubes, en la cuarta categoría, puedan hacer frente a los costes de mantenimiento de la hierba natural, pero pide que se modernicen las superficies de caucho más gastadas. "Hay ejemplos como el de Terrassa, donde el balón corre y se puede jugar, que es a lo que la RFEF debería aspirar por el bien del fútbol y de los futbolistas", sostiene en técnico blanquiazul.

La mejor cara

Torrecilla confió en que el Hércules se adapte a las circunstancias y ofrezca su mejor versión, como ya fue capaz de hacer en Formentera o ante la Penya Independent. "En estos encuentros tan supeditados a las condiciones del campo los detalles son fundamentales. Los rechaces, los despejes, el balón parado. Hay que jugar el mayor tiempo posible en campo rival. El que no gane los duelos, tiene mucho perdido", recordó el preparador extremeño, que no ve motivos para creer que el tono físico de sus futbolistas haya caído en las últimas semanas.

El entrenador del Hércules reconoció que su equipo tiene ganas (y obligación) de romper la racha de empates "porque esto va de ganar" y señaló que la única diferencia que encuentra ahora con respecto al arranque de la competición, cuando su equipo ganaba con relativa suficiencia "es que no tenemos la claridad de antes ante la portería". "Para mí es una cuestión de acierto, no hay nada más. Lo único que nos pasa es que no materializamos las muchas ocasiones claras que somos capaces de generar en un partido", esgrime el entrenador. "Estaría preocupado si viera que mi equipo es inferior a los rivales, pero es que apenas recibe ocasiones de gol y siempre hace méritos de sobra para llevarse los tres puntos", justifica el técnico.

Caso Marcos Mendes

Según el responsable del vestuario, sus hombres buscarán los tres puntos ante el Atlético Saguntino, pero, en una coyuntura como la que se van a encontrar, no desdeñó la importancia de "sumar siempre e intentar no perder para mantener la regularidad".

"Los puntos de uno en uno también suman mucho y son importantísimos", indicó Torrecilla, quien desveló que su delantero, Marcos Mendes, está arrepentido de su agresión al central de del Alzira José Solbes, que no fue castigada, ni siquiera con una cartulina amarilla.

"Le he puesto las imágenes y he hablado con él. Está arrepentido. Parece que le estaba insultando, pero eso va a pasar en muchos campos y hay que ser profesional porque puede perjudicar al equipo. Tiene que aprender a controlarse porque los rivales te cogen la matrícula rápido y si entra en ese tipo de provocaciones lo aprovecharán en su favor. Para nosotros en un caso cerrado, no hay que darle más vueltas. Marcos tiene que aprender porque son cosas del oficio", arguye el entrenador.

Parte médico

El Hércules tiene a todos los jugadores disponibles salvo Nico Espinosa, que avanza en la recuperación muscular de su pierna izquierda. Él es baja segura. Junto a él, tiene muchas opciones de quedarse en Alicante Alfonso Candelas. El lateral zurdo regresó de Terrassa con un fuerte golpe en las vértebras cervicales que le provocan desorientación y mareos. "Ha tratado de hacer algunos ejercicios, pero le cuesta mucho mantener el equilibrio. Tiene inflamada la zona y aunque le vamos a probar hasta última hora, tiene muy difícil poder ayudarnos. Yo quiero jugadores al 100%, así que lo normal será que Hugo Sanz, que el domingo hizo una buena tarea, vuelva a ocupar el flanco zurdo", reveló Torrecilla, que valoró de manera muy positiva la primera titularidad del zaguero cedido por el Real Murcia pese a que, en realidad, el joven defensor no cuajara un partido destacable ni en defensa ni en ataque.

Agustín Coscia seguirá con su plan de adaptación al grupo acumulando minutos sin formar de inicio, de momento, y Carlos de la Nava ya está listo para arrancar en la formación titular si el entrenador lo estima conveniente porque entrena sin recuerdo de la dolencia en el sóleo que arrastró durante tres semanas.