Abatido, con el gesto torcido y la voz apagada. Molesto con lo ocurrido sobre el césped después de asistir, como los 8.000 espectadores, a la primera derrota del Hércules en su estadio esta temporada, la segunda seguida en el arranque de la segunda vuelta, enterrando, de momento, el brillo logrado tras proclamarse campeón de invierno asaltando el liderato en Lleida. Otro equipo de la parte baja se le atraganta a los alicantinos, esta vez el Formentera, que aprovechó un balón parado en el último minuto del tiempo añadido para silenciar el Rico Pérez.

"No hemos tenido la concentración adecuada. Estábamos advertidos, lo he repetido durante toda la semana, y tampoco hemos sabido definir las ocasiones que hemos creado. Sabíamos que la estrategia iba a ser fundamental, y nos ha faltado concentración para defenderla y calidad para ejecutarla", ha valorado Rubén Torrecilla.

"Tenemos que estar más concentrados, no cometer errores tontos ni hacer regalos porque hemos sufrido la expulsión cuando mejor estábamos jugando, cuando estábamos arrinconando al Formentera", la menta el técnico blanquiazul señalando a Marcos Mendes. "No sé si las dos tarjetas amarillas lo son realmente, pero cuando ya tienes la primera no puedes hacer lo que él ha hecho en la segunda porque te arriesgas a que el árbitro te expulse. La primera tampoco es fruto de una acción defensiva relevante, así que necesitamos aprender de esto porque estos fallos de concentración nos salen muy caros", avisa el preparador extremeño, enrabietado por la forma de perder los tres puntos en casa.

Sobredosis de autocrítica

"El fútbol va de meter goles y nosotros no hemos sido capaces de hacer ninguno. Hemos generado ocasiones, pero nos ha faltado definición, acierto, colocación. Con Agustín (Coscia) buscábamos juego de área, pero no lo hemos tenido, por unas razones u otras. Su actitud ha sido buena, como las de todos lo que han entrado nuevos, pero necesitamos más", describe Torrecilla, que tiene claro que su equipo está atravesando por un momento delicado en este tramo de competición.

"No nos sentó bien irnos como campeones de invierno de Lleida porque desde entonces hemos bajado la intensidad. Ahora necesitamos resetear y recuperar el espíritu con el que comenzamos este viaje, que ya advertí que sería muy largo, con momentos mejores y peores. Debemos estar concentrados al 100%, no bajar ni un momento, sobre todo en la estrategia. Yo no puedo defender las acciones a balón parado, son los futbolistas los que deben estar atentos a las marcas, aunque hoy es un remate perfecto (el gol de Caturla de cabeza en el 95), inapelable, hay que no tener que llegar a ese momento", sostiene el entrenador del Hércules, que ha preferido no señalar individualmente a nadie salvo a Mendes, asegurando que todos los que han entrado en el once esta semana (Juanmi, Miguel Marí, Richie Dapaah y Coscia) han demostrado que pueden ser de gran ayuda en adelante.

"Todos los equipos pasan por baches, y ahora es el momento de ayudar. Lo digo por todos, también por quienes nos empujan desde fuera. Ojalá este día quede en un mal recuerdo, que lo rememoremos como una anécdota, pero hoy todos lo sentimos como un luto porque estamos muy afectados, muy tristes, muy enfadados, pero mañana hay que empezar a mirar hacia adelante, recuperar nuestras señas de identidad, volver a ser competitivos", arenga de manera honesta un Rubén Torrecilla que le dará un giro de tuerca a la rutina de trabajo.

"No nos sentó bien irnos como campeones de invierno de Lleida porque desde entonces hemos bajado la intensidad. Ahora necesitamos resetear"

"Esta semana no habrá ni un solo día de descanso. Cuando se hacen bien las cosas tienen dos jornadas libres, pero esta no nos merecemos parar ni un solo día, necesitamos trabajar mucho para volver a ser el equipo que inició la temporada, volver a demostrar esa hambre que demostramos hasta el partido en Lleida. No sé si nos pesará o no esta derrota, eso lo sabremos el domingo que viene, pero el fútbol no se detiene y los baches, que los sufren todos los equipos, hay que atajarlos rápido para que duren lo menos posible", anticipa Torrecilla antes de levantarse de su silla y marcharse educadamente.