Encarnita Pascual Nicolás, foguerera de Carolinas Altas y viuda del que fuera durante años presidente de esta hoguera, José María Lorente "José Fiestas", será la pregonera de las Hogueras en este 2023. Dará su discurso desde el balcón del Ayuntamiento este viernes, 2 de junio, tras toda una vida ligada a la Fiesta y de trabajar para ella como indumentarista. Encarnita Pascual reconoce que se siente nerviosa ante esta oportunidad, aunque asegura que hará un pregón muy "alicantino".

¿Qué supone dar el pregón de Hogueras?

Supone mucho, desde luego. ¿Sabes qué? Primero fue un rumor, me dijeron que era posible que me llamaran del Ayuntamiento. Y yo dije: "no, cómo va a ser a mí. Qué va, a mí no". Luego me llamó el alcalde y, claro, le dije que sí. Después yo pensaba que dónde me había metido, jamás se me había pasado por la cabeza algo así. Si se lo hubieran dicho a José, lo habría visto normal, pero me lo dijeron a mí y pensaba que cómo me había podido pasar esto. Pero te alegras. Estás un mes con nervios, pero pienso que es lo normal. Quieres quedar bien y que los foguerers se sientan identificados.

¿Y qué sensación tiene cuando saca el papel en blanco y empieza a escribirlo?

Ese momento es el más complicado. Una vez empiezas, es más fácil seguir. Mis hijos me han ayudado, esa es la pura verdad. Sin ellos no habría podido. Es muy fuerte, es una responsabilidad muy grande. Espero que le guste a todos y hacerlo lo mejor posible.

"Estás un mes con nervios, pero pienso que es lo normal. Quieres quedar bien y que los foguerers se sientan identificados"

¿Lo siente como un reconocimiento a una trayectoria de tantos años como festera?

Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo la trayectoria la veo como lo más normal. He estado toda la vida en eso, entonces nunca he pensado que fuera una cosa del otro mundo, siempre ha sido lo más normal. He estado en la Fiesta desde los años 70 y, claro, lo encuentras normal, no crees que estás haciendo nada que se salga del tiesto. Encima, al haber sido mi marido presidente 44 años pues era lo normal. Ir a todo y estar en todo era lo normal. Como le decía a mi marido, sólo nos falta una cabra e ir por los pueblos. Imagínate, tantos años. La vida ha sido así y así hay que tomarla.

¿Siente que este pregón es un doble homenaje, no sólo a usted sino también a la figura de su marido?

Pues sí. Bueno, lo primero que me dijeron es que no iba a hacer el pregón porque fuera la mujer de José, sino que era por mi trayectoria. Pero claro, por dentro te dices: yo he estado viviendo esto justo 50 años, los mismos que hemos estado de casados. Entonces, sí, lo piensas.

"He estado viviendo esto justo 50 años, los mismos que hemos estado [José María Lorente y yo] de casados

¿Le habría gustado que a José se le hubiera dado también la oportunidad de hacer el pregón?

Él ha hecho muchas cosas. Él ha tenido un reconocimiento muy grande. Qué va, al contrario, él habría estado orgullosísimo de todo esto. No, no, no, por ese lado no creas, porque a él se le han dado muchas cosas. Él ha hecho de mantenedor en la proclamación, en la elección. Ha hecho tantas cosas… Tampoco era él una persona a la que gustaba que le nombraran. A él lo que le gustaba era trabajar por la Fiesta, sobre todo, y que le dieran todos los primeros premios, como seguramente sabrás. Sobre todo eso, que le dieran todos los primeros premios. Qué disgustos cogía cuando no se los daban, por favor… Pero bueno, cada uno es como es. Para él era su ilusión, era su vida la Fiesta.

Usted ha trabajado muchos años como indumentarista, ¿cree que este pregón es también una oportunidad para poner en valor esta profesión?

Sí, claro. Todas las personas que están involucradas en esto, para ellos pienso que es importante. Creo que les va a gustar que esté dando el pregón alguien que también sea indumentarista. Al mismo tiempo, también les puede tocar a ellos en otra ocasión, por descontado.

¿Nos puede adelantar algo del pregón? Una pequeña pista de por dónde va a ir.

Yo soy muy de Alicante, sobre todo eso. Soy de Alicante, de las fiestas, de los festeros. Quiero que les guste a todos, sobre todo. Que se note el amor que le ponemos tanto mis hijos como yo.

Mucha suerte, seguro que sale todo bien.

Ya veremos, me tomaré una tilita [risas].