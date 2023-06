Una clínica veterinaria se encuentra, de nuevo, en problemas ante la fiesta de Hogueras. Si la pasada semana se cambió la ubicación de una mascletà por su proximidad a uno de estos establecimientos, esta semana ha sido otra clínica la que ha mostrado su malestar tras enterarse de que, por primera vez en cuarenta años, tendrá una barraca en la puerta. Así lo asegura Eliseo Agulló, propietario de Veterinaria Carolinas, ubicada en la calle Montero Ríos.

El propietario asegura que la clínica lleva abierta cuatro décadas y que en ella se atiende a perros, gatos y otros animales de compañía. No solo atienden bajo cita, sino también urgencias: "Somos una de las pocas en Alicante que atienden emergencias de animales", explica Agulló, quien añade que prestan este servicio "a todas horas y además tenemos siempre animales hospitalizados".

Su sorpresa ha llegado este mismo jueves, cuando han conocido que tendrían una barraca por primera vez en la puerta: "El montar una barraca va a ser un problema para nosotros y para los animales, que no van a poder ser atendidos correctamente. Además, los hospitalizados van a estar sometidos al estres de tanto ruido". El pasado año, en la calle Montero Ríos no había ningún racó ni barraca. Los más cercanos estaban en la calle Pinoso, perpendicular a esta, y en General Espartero, paralela.

Puesto este medio en contacto con el Ayuntamiento de Alicante, no ha ofrecido explicaciones.

Sin aviso

La principal queja de la clínica veterinaria es no haber recibido un aviso con tiempo: "Si la barraca la alejan un poco no será tanto problema. Lo peor es que no me avisen, porque si me avisan puedo cerrar, pero nos hemos enterado este 15 de junio", expresa Agulló. El propietario subraya que "el ayuntamiento no ha informado a los vecinos", lo que considera un acto "realizado con alevosía y nocturnidad para dejarnos sin margen de maniobra".

Agulló, además, señala que no está en contra de las Hogueras, sino de que se vean afectados los animales: "Nadie está en contra de las fiestas, pero hay que intentar ocasionar los menores trastornos posibles. A nadie se le ocurriría montar una barraca en la puerta de un centro de salud", lamenta. El veterinario añade que no han tenido "margen de maniobra" y que este mismo jueves mandó un escrito al Ayuntamiento, del que no ha tenido respuesta: "Es un negocio que tengo desde hace 40 años y somos una de las pocas veterinarias que hacemos servicio 24 horas. La gente nos llama, venimos y atendemos, y además tenemos animales hospitalizados. Para los animales que están dentro va a ser un desastre", considera.

Tras el reciente cambio de la ubicación de una mascletà por un motivo similar, el veterinario pide que la barraca se aleje unos metros de la clínica, incluso aunque se plante en la misma calle: "El otro día vi que cambiaron una mascletà y ahora nos van a montar una barraca. El jueves estuvieron tomando medidas. No sé si finalmente estará en la puerta de la clínica, pero si se aleja un poco no será tanto problema".