Este viernes Alberto Núñez Feijóo volverá a someter a votación su candidatura de presidente de Gobierno y volverá a fracasar, salvo sorpresa mayúscula. La sesión ha empezado con un pequeño debate en el que ha estrenado la tribuna el líder del PP. El político gallego ha pedido a Pedro Sánchez que haya repetición electoral para que los ciudadanos españoles puedan decidir si apoyan o no una amnistía del 'procés'.

Feijóo ha insistido en que el PSOE no planteó durante la campaña electoral la posibilidad de olvidar los delitos cometidos por centenares de personas para celebrar el referéndun ilegal de 2017. "No se pidió el consentimiento para esto [la posible amnistía]… Más bien, lo contrario. Ustedes se comprometido en no hacerlo", ha dicho en referencia a las numerosas veces que Sánchez se mostró contrario a redactar esa ley que reclaman Junts y ERC para permitir al dirigente socialista que siga en la Moncloa. Feijóo ha pedido al jefe del Ejecutivo que logre "en las urnas", "con transparencia", la luz verde de los españoles a esa amnistía exigida por los independentistas catalanes.

El jefe de la oposición ha aprovechado los 10 minutos que le marca el reglamento para volver a afear a Sánchez que el primer día del debate no diera la cara y dejara la réplica al diputado socialista Óscar Puente. "Suba usted ahora, suba aquí, no se esconda ante nadie, suba aquí y ahora. Hable claro y sin rodeos, sin comunicados a las ocho de la tarde llenos de tanto eufemismo", le ha dicho en referencia al texto pactado por el PSOE y PSC el jueves por la tarde. En ese comunicado, los socialistas aseguran que no permitirán un referéndum de independencia. "Tenga el valor de decir lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del Gobierno", ha continuado.